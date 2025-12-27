Natalia París contó cómo una experiencia espiritual reveló una infidelidad en su relación con ‘El Gato’ Baptista

Natalia París y Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista fueron una de las parejas más recordadas del entretenimiento nacional a comienzos de los años 2000. Durante siete años compartieron una relación que captó la atención del público, hasta que su separación dio paso a rumores que, con el tiempo, nunca habían sido confirmados del todo. Ahora, la modelo y DJ decidió contar su versión.

En conversación con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, París habló sobre distintas vivencias paranormales que ha experimentado a lo largo de su vida, y entre ellas recordó una relacionada directamente con su entonces pareja. Según contó, Baptista solía sorprenderse por su capacidad para anticipar situaciones, especialmente en lo laboral. Ella misma relató que en varias ocasiones sabía con certeza cuándo él iba a quedarse con un papel antes incluso de que se conocieran los resultados de los castings.

Esa sensibilidad espiritual llevó al actor a tener un gesto especial con ella: regalarle un tarot de Osho. Aunque Natalia no sabía leer las cartas de manera formal, aseguró que comenzó a interpretarlas de forma intuitiva, encontrando mensajes claros en las lecturas que hacía casi como un juego.

Fue precisamente ese tarot el que terminó revelándole una verdad incómoda. Según narró, al consultar si su pareja era el amor de su vida, las cartas mostraron una señal que interpretó como una traición. Con el paso de las semanas, los hechos terminaron confirmando lo que había visto en esa lectura inicial.

París aseguró que confrontó a Baptista en su momento, aunque él negó lo ocurrido. Pese al dolor que le generó la situación, la modelo destacó que su relación fue significativa y llena de aprendizajes. Hoy, lejos del rencor, afirmó que incluso agradece aquella experiencia, pues considera que esos episodios difíciles fortalecen y transforman emocionalmente.

“Fue un amor bonito y una lección de vida”, concluyó, señalando que ese tarot, paradójicamente, terminó siendo una herramienta de claridad más que un simple regalo.