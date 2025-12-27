Murió Jorge Lozano Soriano a sus 90 años: el guionista que dio vida a ‘Mujer, casos de la vida real’

El mundo de la televisión mexicana despide a una de las mentes creativas que marcó una época. Jorge Lozano Soriano, escritor y guionista argentino radicado en México, falleció a los 90 años tras una extensa trayectoria ligada a la dramaturgia y la narrativa televisiva. Su muerte se conoció a través de sus propias redes sociales y su despedida se realizará este 25 de diciembre en la Ciudad de México.

Lozano Soriano es recordado, principalmente, por su trabajo creativo en Mujer, casos de la vida real, el emblemático unitario que durante décadas estuvo al aire bajo la conducción y protagonismo de Silvia Pinal. El escritor fue una de las piezas clave detrás del formato, aportando historias que conectaron con el público por su carga social, emocional y cotidiana.

De origen argentino, el guionista emigró a México en busca de nuevas oportunidades y encontró en ese país no solo estabilidad profesional, sino también respaldo de figuras influyentes del medio artístico. Su llegada coincidió con una etapa en la que fue acogido por personalidades destacadas, entre ellas María Félix, quien le brindó apoyo en sus primeros años dentro de la industria televisiva mexicana.

En una entrevista concedida a El País en diciembre de 2024, Lozano Soriano recordó cómo nació la idea que luego se transformaría en Mujer, casos de la vida real. Tras más de dos décadas de experiencia en la televisión mexicana, decidió presentar el proyecto a Silvia Pinal, convencido de que su figura representaba un símbolo profundamente arraigado en la cultura popular del país.

Según relató, elegir a Pinal no fue casual: para él, la actriz encarnaba una imagen casi sagrada dentro del imaginario colectivo mexicano. “Presentarle el proyecto fue regalarle convertirse en la segunda Virgen de Guadalupe de este país”, expresó en aquella ocasión, al explicar el impacto que alcanzó el programa y el papel que ella asumió frente a la audiencia.

Con su fallecimiento, Jorge Lozano Soriano deja un legado imborrable en la televisión latinoamericana, especialmente en México, donde sus historias trascendieron la pantalla y se convirtieron en reflejo de la vida cotidiana de millones de espectadores.