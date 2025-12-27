Los Tigres del Norte cruzan a la cultura pop y aparecen en un episodio especial de ‘Los Simpson’

Los Tigres del Norte, considerados una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano, suman un nuevo hito a su extensa trayectoria al convertirse en parte del universo de Los Simpson. La histórica serie animada anunció una colaboración inédita que llevará a la banda sinaloense a protagonizar un episodio especial con un corrido compuesto exclusivamente para la producción.

El anuncio se realizó el 26 de diciembre de 2025 y confirmó que la agrupación aparecerá interpretando “El corrido de Pedro y Homero”, una pieza que mezcla la narrativa tradicional del género norteño con el humor característico de la familia más famosa de Springfield. Se trata de la primera vez que un grupo de música norteña tiene un rol central dentro de la serie, lo que refuerza el impacto cultural de esta colaboración.

El episodio hará parte de la temporada 37 y será estrenado el domingo 28 de diciembre a través de FOX en Estados Unidos, con posterior llegada a la plataforma Disney+. En las imágenes promocionales difundidas por la producción se observa a los integrantes de Los Tigres del Norte animados con el clásico estilo de la serie, interpretando su música en un escenario mientras personajes como Homero Simpson y el Hombre Abejorro acompañan la escena.

Desde la producción de Los Simpson destacaron la importancia del encuentro entre ambos universos. “Una banda legendaria, una canción original y un giro muy al estilo de Los Simpson”, señala el mensaje con el que se presentó el adelanto del episodio, que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie y los fanáticos del grupo mexicano.

Para expertos en cultura popular, esta colaboración representa un paso significativo en la visibilización del corrido dentro del entretenimiento mainstream. A lo largo de su carrera, Los Tigres del Norte han sido reconocidos por convertir historias de migración, frontera y vida cotidiana en crónicas musicales que han trascendido generaciones, con temas emblemáticos como “Jefe de Jefes”, “La Puerta Negra” y “La Chona”.

La aparición de la banda en Los Simpson no solo amplía su alcance a nuevas audiencias globales, sino que también consolida el lugar de la música regional mexicana dentro de una serie que, a lo largo de su historia, ha contado con la participación de figuras internacionales como Michael Jackson, Paul McCartney, Metallica y Lady Gaga, entre otros. Con este episodio, el corrido cruza fronteras y se instala definitivamente en la cultura pop contemporánea.