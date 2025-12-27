Estas son las mejores películas de 2025 que tiene que ver antes de que termine el año

Un padre común enfrenta lo imposible cuando el destino de su hija está en juego.

El cine de 2025 dejó una cosecha destacada que ha sido reconocida por la crítica internacional por su calidad narrativa, actuaciones memorables y propuesta estética. Estas cinco producciones han figurado en listas de críticos y festivales, y muchas ya están disponibles para audiencias en Colombia en plataformas de Streaming o para alquiler.

1. One Battle After Another

Considerada por numerosos críticos como la mejor película del año, este filme dirigido por Paul Thomas Anderson ha dominado las encuestas de final de temporada entre medios especializados. La historia, descrita como un épico sobre lealtad y revolución, ha sido elogiada por su energía narrativa y actuaciones intensas, y fue votada número 1 en la encuesta anual entre 148 críticos.

La película sigue a un grupo de personajes atrapados en un conflicto ideológico y social que se transforma en una lucha personal por la identidad y la lealtad.

📍 Dónde verla en Colombia: Está disponible en HBO y Amazon Prime.

2. Sinners

El largometraje de Ryan Coogler ha recibido “aclamación universal” de la crítica especializada, con un 97 % de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y altos puntajes en Metacritic. Críticos destacan tanto su enfoque visual como la manera en que el director expande los límites del cine de género, logrando una obra que va más allá de lo tradicional.



3. The Secret Agent

Esta película brasileña se alzó como uno de los títulos más premiados del año en festivales internacionales, incluyendo Cannes, además de entrar en varias listas de “mejores del año”. Su combinación de crítica social y el trabajo destacado de Wagner Moura la posicionó entre las producciones imprescindibles de 2025.

En medio de un contexto político hostil, un hombre se ve obligado a actuar como intermediario entre fuerzas opuestas, arriesgando su vida y sus principios. El filme combina suspenso, crítica social y drama humano, con una narrativa que avanza entre secretos y traiciones.

📍 Dónde verla en Colombia: Tras su circuito de festivales y estreno en pantallas limitadas, se espera su llegada a servicios de video bajo demanda próximamente.

4. It Was Just an Accident

Este drama del renombrado cineasta Jafar Panahi también ha sido destacado por la crítica como uno de los mejores films de 2025, apreciado por su valentía narrativa y enfoque social. Aparece consistentemente en rankings de críticos junto a las demás producciones más celebradas del año.

📍 Dónde verla en Colombia: Disponible en salas de cine en función especial y con lanzamientos futuros en plataformas de alquiler digital.

5. Marty Supreme

Aunque tuvo una distribución más limitada, Marty Supreme ha sido una de las películas más comentadas por su estilo narrativo original y actuaciones que han captado la atención de la crítica. Aunque no tan omnipresente como otros títulos del año, figura entre los favoritos en votaciones de especialistas.

📍 Dónde verla en Colombia: Tras presentaciones en festivales y funciones selectas, está programada para su disponibilidad digital en servicios como Apple TV y Prime Video.