Colombiana denunció haber sido víctima de Jeffrey Epstein y relató su crudo testimonio tras años de silencio

El caso de Jeffrey Epstein, uno de los mayores escándalos de abuso sexual en Estados Unidos, volvió a cobrar relevancia internacional tras conocerse el testimonio de Andrea Sterling, una mujer colombiana que decidió romper el silencio y contar lo que vivió cuando era menor de edad. Su relato no solo revive el alcance global de la red que lideró el magnate, sino que también pone a Colombia dentro de una historia marcada por el engaño, la impunidad y la búsqueda de justicia.

Sterling, quien reside actualmente en Florida, contó en entrevistas con distintos medios que su contacto con Epstein se dio poco después de llegar a Estados Unidos junto a su madre. Según explicó, una conocida le ofreció un supuesto trabajo de masajes en una exclusiva residencia de Manhattan, propuesta que aceptó sin imaginar lo que realmente ocurriría. Al llegar al lugar, entendió que no se trataba de una oferta laboral común, sino de una situación que rápidamente se tornó intimidante.

La mujer aseguró que, debido a su corta edad y a su desconocimiento del entorno, no comprendía quién era Epstein ni el poder que ejercía. En sus declaraciones, lo describió como una figura dominante, cuya conducta fue escalando de manera progresiva, en un escenario que ella intentó resistir durante largo tiempo. Su testimonio coincide con el patrón que la justicia estadounidense documentó durante años: jóvenes reclutadas bajo falsas promesas y llevadas a espacios controlados por el magnate.

La decisión de Andrea Sterling de hacer pública su historia se da en un momento clave del proceso judicial. En diciembre de 2025, la colombiana se sumó a una demanda colectiva presentada por cerca de 40 mujeres contra el FBI. Las denunciantes acusan a la agencia federal de haber actuado con negligencia, al no frenar a Epstein pese a contar con información previa sobre sus actividades, lo que habría permitido que los abusos continuaran durante años.

Sterling afirmó que su motivación principal es que se esclarezcan los hechos y se reconozca la responsabilidad institucional. Para ella, hablar también ha significado enfrentar el estigma y el miedo que, durante mucho tiempo, silenciaron a las víctimas. Su historia evidencia que la red de Epstein no se limitó a círculos de poder en Estados Unidos, sino que afectó a jóvenes de distintos países y contextos.

La reactivación del caso también coincide con la reciente desclasificación de documentos por parte del Departamento de Justicia estadounidense, que han vuelto a poner bajo escrutinio a figuras influyentes relacionadas con el magnate. Mientras los procesos legales avanzan, el testimonio de Andrea Sterling se suma a los esfuerzos por mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia en uno de los casos más oscuros de las últimas décadas.