¿Casi irreconocible? Así se veía Johana Velandia, de ¿Qué hay pa’ dañar? antes de ser famosa

Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, Johana Velandia se convirtió en uno de los nombres más comentados de la televisión nacional. El impacto de su paso por el reality le abrió nuevas puertas en la pantalla, entre ellas su llegada al programa ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN, donde comparte espacio con Valentina Taguado. No obstante, su trayectoria venía construyéndose desde antes gracias a sus constantes apariciones en Sábados Felices, que la posicionaron como una de las comediantes más reconocidas del país.

En medio de ese momento de visibilidad, un aspecto poco conocido de su vida personal salió a la luz en redes sociales. Se trata de su relación con su hija, Alejandra Pinzón, quien además de ser un apoyo fundamental en su vida, cumple el rol de su mánager. Fue ella quien recientemente decidió compartir una serie de fotografías inéditas que retratan distintos momentos de su infancia junto a su madre.

Las imágenes, publicadas con motivo del cumpleaños de Johana Velandia, corresponden a recuerdos de más de una década atrás. En el carrusel se observa a madre e hija en viajes, celebraciones y escenas cotidianas que reflejan la cercanía que han mantenido con el paso de los años, así como la transformación física y de estilo que ha tenido la comediante llanera a lo largo del tiempo.

Además del contenido visual, la publicación llamó la atención por el mensaje que la acompañó. Alejandra Pinzón aprovechó la fecha especial para dedicarle unas palabras cargadas de afecto y gratitud, resaltando el vínculo que las une y la importancia de su madre en su vida personal y profesional.

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores de Johana Velandia, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y admiración, destacando tanto la faceta familiar de la comediante como la complicidad que mantiene con su hija, un apoyo clave en esta nueva etapa de su carrera mediática.