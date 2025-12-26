Fallece Perry Bamonte, guitarrista de The Cure, ¿cuál fue la causa de su muerte?

Este 26 de diciembre de 2025, The Cure anunció con profunda tristeza el fallecimiento de Perry Bamonte a los 65 años, tras una breve enfermedad en su hogar durante la Navidad. La banda lo describió como un amigo querido y una parte vital de su historia, tomando en cuenta el impacto que generaron dentro de la industria musical.

“Con enorme tristeza, confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero Perry Bamonte, quien muerió tras una breve enfermedad que paadeció en casa durante Navidad”.

Hasta el momento, el equipo detrás de la agrupación ha evitado compartir detalles sobre la causa de muerte exacta del músico, ya que todo parece indicar que intentan afrontar su duelo en privado.

¿Quién era Perry Bamonte, guitarrista de The Cure que murió?

Perry Bamonte, cuyo nombre completo era Perry Archangelo Bamonte, comenzó su relación con The Cure en 1984 como roadie y técnico de guitarras, hasta que en 1990 se convirtió en miembro oficial de la banda al reemplazar a Roger O’Donnell en los teclados.

Posteriormente, asumió también el rol de guitarrista principal tras la salida de Porl Thompson en 1993. Contribuyó en álbumes icónicos como ‘Wish’ en 1992, ‘Wild Mood Swings’ en 1996, ‘Bloodflowers’ y ‘The Cure’ en 2004, participando en más de 400 conciertos durante 14 años. Salió de la formación en 2005, pero regresó en 2022 para la gira ‘Shows of a Lost World’, tocando en 90 espectáculos adicionales hasta noviembre de 2024.

Como era de esperarse, su muerte ha conmocionado a fans y compañeros, quienes destacan su calidez y su contribución esencial al sonido de The Cure en una de sus etapas más prolíficas.