Amigo de Yeferson Cossio aclaró qué ocurrió antes de su cirugía y descartó rumores de consumo de drogas

Yeferson Cossio volvió a ser tema de conversación en los últimos días luego de que se conociera que fue hospitalizado de urgencia y sometido a una cirugía de corazón. Según informaron sus hermanas y su pareja, el influencer presentó complicaciones de salud asociadas a un cuadro de estrés extremo y un prolongado insomnio.

Aunque el propio creador de contenido reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que se encuentra estable y en proceso de recuperación, evitó profundizar en los detalles de lo ocurrido y en las causas específicas que lo llevaron a ingresar a urgencias.

Mientras su familia ha optado por manejar la situación con discreción, el influencer Mr. Stiven, amigo cercano de Cossio, reveló algunos detalles previos al episodio de salud, aclarando que estuvo con él pocas horas antes de su hospitalización. No obstante, señaló que por respeto a la familia no abordaría aspectos médicos ni la intervención quirúrgica, al considerar que son ellos quienes deben referirse al tema.

De acuerdo con su testimonio, la jornada previa transcurrió con normalidad. Ambos compartieron en un ambiente de descanso, entre piscina, playa y mar, y aseguró que vio a Cossio tranquilo y con ánimo de seguir disfrutando. “Estábamos parchados, relajados, y luego nos devolvimos al hotel. Él quería seguir, pero nosotros ya estábamos muy cansados”, contó.

La sorpresa llegó al día siguiente, cuando Mr. Stiven intentó comunicarse con su amigo para coordinar un encuentro. Según relató, al llamarlo notó un tono distinto en su voz y fue entonces cuando Cossio le confesó que estaba hospitalizado. Inicialmente, no creyó la noticia y pensó que se trataba de una broma, ya que el influencer suele hacerlas con frecuencia, por lo que decidió seguirle la corriente.

Minutos después, al confirmar la seriedad de la situación, entendió la gravedad del momento. Desde entonces, Cossio ha permanecido en recuperación, mientras sus seguidores continúan atentos a su evolución y a cualquier información oficial que él o su familia decidan compartir.