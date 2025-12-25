¿Cuánto sabes sobre canciones navideñas?

Con este quiz podrás poner a prueba tus conocimientos sobre villancicos clásicos, éxitos modernos y canciones icónicas que han acompañado celebraciones alrededor del mundo. Foto: Freepik.

La música tiene el don de comunicarse directamente con nuestras emociones más profundas, y en el caso de la Navidad, esta conexión es particularmente intensa. Las melodías de Navidad no solo son un acompañamiento sonoro, sino que actúan como un puente directo a recuerdos, tradiciones y el cálido espíritu festivo.

1. ¿En qué villancico se menciona “asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna” como parte de la letra?

a) Noche de Paz

b) Los Peces en el Río

c) Campana sobre Campana

2. ¿Qué canción interpreta Mariah Carey como uno de sus mayores éxitos navideños?

a) All I Want for Christmas Is You

b) Last Christmas

c) Santa Tell Me

3. ¿Qué villancico menciona a la virgen lavando pañales?

a) Los Peces en el Río

b) El Tamborilero

c) Adeste Fideles

4. Esta canción, escrita por Irving Berlin, es una de las más grabadas y vendidas de la historia?

a) Jingle Bell Rock

b) White Christmas

c) Winter Wonderland

5. ¿Qué canción popularizó Wham! en 1984?

a) Happy Xmas (War Is Over)

b) Last Christmas

c) Sleigh Ride

6. ¿Cuál es la canción del famoso burrito “camino de Belén”?

a) El Burrito Sabanero

b) Mi Burrito de Navidad

c) El Burrito Viajero

7. Canción escrita e interpretada por John Lennon:

a) Peaceful Xmas

b) Christmas Lights

c) Happy Xmas (War Is Over)

8. ¿Qué canción menciona “en el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna” como parte de su letra?

a) Noche de Paz

b) La Marimorena

c) Ya Vienen los Reyes Magos

9. Intérprete que hizo famosa la canción ‘Feliz Navidad’:

a) José José

b) José Luis Perales

c) José Feliciano

10. El villancico más famoso del mundo es esta canción, de origen austriaco y escrita en 1818:

a) Adeste Fideles

b) Noche de Paz

c) El Niño del Tambor

11. Grupo infantil que grabó la canción ‘Que no acabe Navidad’:

a) Parchis

b) Onda Vaselina

c) Timbiriche

12. ¿En qué canción aparece la frase “Oh what fun it is to ride”...

a) Jingle Bells

b) Joy to the World

c) Jingle Bell Rock

Respuestas:

1 c / 2 a / 3 a / 4 b / 5 b / 6 a / 7 c / 8 b / 9 c / 10 b / 11 c / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Te deseamos un mejor resultado en nuestro siguiente quiz.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! ¿No cabe duda que te encanta la música navideña

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Eres el alma de las festividades navideñas.