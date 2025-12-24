Excompañeros de Nickelodeon se unen para ayudar a Tylor Chase tras viralizarse video sobre su situación en las calles

Luego de que se difundiera un video que evidenció la preocupante situación de Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, varios de sus antiguos compañeros de reparto se unieron para ayudarlo a salir de las calles y acceder a apoyo especializado.

Hace algunos días se viralizó una grabación en la que se observa a Chase, de 36 años, en evidente deterioro físico, con ropa desgastada y dificultades para mantenerse en pie. Las imágenes generaron una ola de reacciones en redes sociales y dieron inicio a una campaña de apoyo para el actor.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Riverside, Chase ha rechazado hasta el momento las ayudas ofrecidas y se ha negado a ingresar a un centro de rehabilitación. A pesar de ello, integrantes del elenco de Manual de supervivencia escolar de Ned decidieron intervenir de manera directa.

Daniel Curtis Lee, quien interpretó a ‘Cookie’ en la serie de Nickelodeon, viajó hasta la ciudad de Riverside para localizarlo. A través de sus redes sociales, el actor confirmó que el pasado 23 de diciembre se reunió con Tylor Chase, lo llevó a comer y cubrió los gastos de una habitación de hotel para que pudiera resguardarse durante el invierno.

Curtis Lee también hizo un llamado público a sus seguidores para encontrar un centro de desintoxicación que pueda recibir a Chase, quien, según explicó, enfrentaría problemas de abuso de estupefacientes. Además, solicitó asesoría financiera para estructurar un fideicomiso que permita administrar donaciones de manera responsable.

“Si alguien sabe de un centro de rehabilitación o recuperación dispuesto a aceptar a Tylor con una beca, por favor póngase en contacto. También estoy buscando orientación de un asesor financiero sobre la creación de un fideicomiso donde los fondos se liberen solo después de completar con éxito un programa. Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario”, expresó el actor.

En su cuenta de Instagram, Daniel Curtis Lee compartió imágenes del reencuentro y realizó una videollamada con Devon Werkheiser, quien interpretó a ‘Ned Bigby’, protagonista de la serie, mostrando el respaldo del elenco al actor.

Según Curtis Lee, Tylor Chase manifestó su interés en dedicarse a realizar transmisiones en vivo de videojuegos, por lo que también pidió consejos para ayudarlo a encaminarse hacia ese objetivo. Aunque actualmente se encuentra alojado en un hotel, Chase aún no cuenta con una vivienda permanente y las autoridades continúan intentando convencerlo de ingresar a un centro de rehabilitación.