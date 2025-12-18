Navidad en Bogotá: así es la Feria del Juguete 2025 en El Campín

Por primera vez en sus 25 años de historia, la Feria del Juguete se realiza en las inmediaciones del Nemesio Camacho El Campín, consolidándose como uno de los planes imperdibles de diciembre para las familias bogotanas.

Hasta el 24 de diciembre de 2025, este tradicional evento abre sus puertas todos los días desde las 9:00 de la mañana, con entrada gratuita, en el parqueadero norte del complejo, ofreciendo un espacio amplio, seguro y de fácil acceso para grandes y chicos.

Un recorrido por la magia de la Navidad en Bogotá

La Feria del Juguete transforma el entorno del Nemesio Camacho en un mundo lleno de color, imaginación y nostalgia. En sus pasillos, los visitantes encontrarán desde juguetes tradicionales —como balones, muñecos, peluches y juegos de mesa— hasta opciones de alta tecnología, como cuatrimotos eléctricas, carros a control remoto y pistas de gran formato.

Uno de los grandes atractivos es su variedad de precios, con juguetes disponibles desde $5.000 pesos, lo que permite que todas las familias puedan encontrar un regalo acorde a su presupuesto.

“Los visitantes van a encontrar un millón de alegrías para los niños. Esta es la feria más bonita porque es la feria de la Navidad”, explicó Luciano Camacho, coordinador del evento.

Cerca de 100 comerciantes y generaciones de tradición juguetera

La edición 2025 reúne a cerca de 100 comerciantes, entre ellos familias jugueteras que llevan tres generaciones participando en esta feria. Para muchos, esta es la primera vez que exhiben sus productos en un espacio tan visible y estratégico como el Nemesio Camacho, lo que representa una oportunidad clave para el fortalecimiento del comercio local y la generación de empleo en temporada alta.

Más allá de la compra, el objetivo central de la feria es revivir la experiencia de elegir juguetes como antes: tocarlos, probarlos, explorarlos y dejar volar la imaginación, especialmente en los niños.

“Para muchas familias, el mejor regalo de Navidad sigue siendo un juguete. Por eso, aquí encontrarán gran variedad”, agregó Camacho.