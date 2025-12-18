‘La guerra de los reinos’: la leyenda del Anillo de los Nibelungos desde una perspectiva más compleja

La historia del Anillo de los Nibelungos y todas sus leyendas relacionadas se conocen en el folclore, la mítica y la historia europea en sus versiones más “actualizadas” desde el Medioevo.

De hecho, más allá de la leyenda del héroe Sigfrido o su antítesis, Hagen, o la trágica pelea entre Brunilda y Krimhilda, están en medio de la creación histórica de los reinos (posteriormente naciones con propia identidad) que conformarían la Europa Medieval de los siguientes al menos quinientos años.

Es así como la tradición de sus comunidades y sus creencias - que van desde duendes hasta dragones, entre otras grandes criaturas mitológicas- chocará o se mezclará, según el caso, con la religión que comenzará a dominar el discurso en esos siglos: el cristianismo.

Esto, en medio de imperios que decaían, como el romano, o se mezclaban, u otros que se alzaban, como el Bizantino de Oriente, hasta llegar a la gran amenaza nómada que también transformó Europa, proveniente de Asia: los hunos, al mando de Atila, también mencionado en las leyendas.

Esto podría parecer todo un ‘ladrillo’, a no ser porque una serie como ‘La guerra de los reinos’ lo cuenta de manera atrapante, con un lenguaje visual sofisticado y con una complejidad en cuanto a los personajes de la leyenda para hacerlos más humanos, en medio de fantasía que no queda forzada, y con alianzas históricas y políticas.

Sí: es la historia de Sigfrido, su conflicto con Hagen por el amor de Krimhilde, que es una figura fuerte en el reinado de su dubitativo hermano Gunther.

Basada en la novela Hagen von Tronje (1986) del reconocido autor alemán Wolfgang Hohlbein, la historia se ambienta en el siglo V y Gijs Naver, como Hagen, es el héroe que sigue las reglas y se enfrenta a un Sigfrido que más allá de ser el ‘héroe’ de siempre, es un hombre que se debate entre dos mundos, su autodestrucción y su pasado. Este es interpretado por Janis Niewhohner, y NUEVA MUJER COLOMBIA habló con él sobre cómo hacer la leyenda humanizada para este siglo.

¿Cómo fue ir más allá de la leyenda, más allá de la leyenda de Sigfrido, más allá de la figura mítica, y humanizarlo, convertirlo en un personaje complejo?

Janis Niewohner: de hecho, esa fue la razón por la que quise hacer esta serie, porque pensé que era un gran enfoque no mostrarlo como el héroe perfecto, como si fuera de otro mundo y como Dios. Pero él es realmente humano y es alguien con quien podemos conectar porque está lleno de contradicciones.

Hay tantas partes en él que nos sorprenden. Primero, pensamos que es una naturaleza muy agresiva y destructiva, arrogante, ¿cómo decirlo? Sí, piensa mucho en sí mismo. Es muy egoísta. Pero, por otro lado, es alguien que anhela amistad, conexión y calidez.

Y ciertamente hay mucha sensibilidad y tristeza dentro de él. Y me encantó, creo que eso es lo que lo hace realmente humano, esas contradicciones, que puede ser ambas cosas. Y sí, me encanta que pudiéramos decirle que le contara a esta figura de esa manera.

¿Cómo fue la evolución de Siegfried al comenzar como un hombre torturado y luego como un héroe?

Janis Niewohner: me encanta cuando en una obra se atreven a mostrar a alguien que no nos gusta mucho, que no es una figura que nos guste por quién es. En ese sentido, Siegfried es tan, como dices, destructivo y tan cruel. Y luego, poco a poco, descubrimos más sobre él y podemos sentir que hay una razón para que sea así.

Y en el fondo, es ese tipo que, ya sabes, solo quiere que lo abracen y llorar. Es un alma muy tierna. Y creo que eso también es muy importante para nosotros y para el presente de nuestras vidas: ver a gente que consideramos unos auténticos imbéciles haciendo cosas malas.

Pero simplemente entender que hay algo, como un alma perdida o un alma herida que quiere que la cuiden. Y por encima de eso, hay mucha ira y la gente se comporta mal. Pero simplemente también hay confiar en la capacidad de las personas para cambiar.

Hagen es el orden y el mundo que seguirá adelante. Siegfried representa el mundo mágico que quiere acabar ese nuevo orden. ¿Cómo es esa relación?

Janis Niewohner: también fue interesante mostrar una amistad que crece lentamente y se convierte en ello. Empieza como una rivalidad y empieza como Hagen y los borgoñones: les asusta lo que representa Sigfrid, porque no es predecible. Nunca se sabe qué va a pasar y es un peligro.

Pero al mismo tiempo, creo que Kriemhild es el personaje que realmente ve su potencial. Pero Hagen también. Y tienen sus momentos en los que se respetan mutuamente. Y creo que ambos son almas perdidas, ambos perdieron sus hogares. En cierto modo, no tienen hogar y anhelan conectar, tener familia o amistad.

Así que, sin poder ser amigos, buenos amigos durante mucho tiempo, al final lo son, aunque termine como termine, pero hay una gran conexión entre ellos. Y me encanta eso, que puedan odiarse y amarse de la misma manera.

¿Cómo fue filmar las escenas de batalla? Porque son enormes y épicas.

Janis Niewohner: fueron geniales. O sea, teníamos un equipo de especialistas checos genial, gente que no solo estaba interesada en mostrar una coreografía de lucha genial, sino también en contar algo sobre el personaje y su forma de luchar. ¿Y cómo lucha Hagen? Pelea muy, ya sabes, se rige por las reglas.

Y por eso es muy claro. Está muy concentrado. Es muy serio. No quiere matar, pero tiene que hacerlo. Bueno. Así que tiene esa energía.

Pero Siegfried, para él, es como un baile; le encanta luchar, está en su elemento, es como tomar una droga destructiva. Y así lo que queríamos, pudieron encontrar la coreografía y crear algo que representara esas características de Siegfried. Y eso me encanta. Siempre es genial que esa gente pueda contar algo sobre los personajes, pero con lo que hacen.

¿Cómo fue filmar esa escena en la que estás cubierto por la sangre de un dragón?

Janis Niewohner: eso fue una locura. De hecho, era un bosque que se quemó hace un tiempo, en el verano anterior a que rodáramos allí. Así que fue muy triste que el bosque se quemara por, ya sabes, el cambio climático. Pero luego lo vieron y dijeron: «Tenemos que rodar aquí porque se ve increíble».

Y luego fuimos allí en febrero y nevó muchísimo. Así que esa madera negra quemada. Y al mismo tiempo, la nieve blanca era una toma genial. Y luego, ya sabes, estar desnudo, cubierto de sangre, pero desnudo en un bosque, hacía frío en febrero.

Y quiero decir, es realmente la historia del origen de Siegfried, ¿verdad? Es el momento en que se convierte en quien es. Y también para contar cuánto le duele lo que hizo. Y él está llorando por la belleza de esta criatura que acaba de matar.

¿Cómo hacer que la serie se sintiese real aún con elfos y dragones?

Janis Niewohner: los dos directores hicieron una serie donde crearon una atmósfera donde, ya sabes, esos elementos míticos se pueden sentir y percibir, y juegan con todo lo que el cine puede hacer. El sonido es fundamental. También tienen un gran director de fotografía y un gran camarógrafo.

Ahora: creo que también algo genial de esta serie es qué muestran, pero también qué no muestran. Así que no muestran demasiados dragones voladores ni demasiadas peleas. Solo muestran lo realmente necesario. Y el hecho de que no lo muestren todo te obliga a ti, el espectador, a crear algo con tus propias imágenes, como de fantasía. Y creo que eso es genial.

Por último, ¿por qué crees que este programa puede mostrarnos y contarnos sobre héroes?

Janis Niewohner: deberíamos tener cuidado al ver a las personas como héroes, porque eso los convierte en héroes. Si los vemos como héroes, esperaremos mucho de ellos. Si los vemos como humanos, podemos ver en ellos el potencial para hacer cosas heroicas. Pero creo que esa es la mejor manera de vernos como humanos y ver el potencial en los demás.

Y especialmente si las personas son diferentes y lo percibimos como algo peligroso, seamos lo suficientemente valientes como para seguir viendo su potencial y estar abiertos a otras personas de diferentes mundos.