Susurros, secretos y amor: Una charla con los protagonistas de Dímelo bajito que llega a Prime Video

Luego de una larga espera, Dímelo Bajito llega a Prime Video, siendo esta una adaptación que brilla por la intensa química de su elenco, llamando la atención por el triángulo amoroso en el que saldrán a la luz secretos del pasado, heridas y emociones intensas que resultan bastante cautivadoras para el público que prefiere aquellos romances juveniles con un toque de drama.

Esta película está basada en la primera novela de la saga Dímelo, de la escritora Mercedes Ron, que logró ser todo un éxito tras su lanzamiento en el año 2020, y ahora la plataforma de streaming lo lleva de la imaginación a la realidad con esta nueva producción en pantalla. La película está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales que interpretan los papeles de Kami, Thiago y Taylor, respectivamente.

Ante su llegada a Prime Video, PUBLIMETRO conversó con Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales sobre esta trilogía que ahora llega a la pantalla, relatando el trabajo detrás de su personaje, la química detrás del triángulo amoroso que se forma y por supuesto, cómo se transformaron sus personajes:

La historia se centra en el triángulo entre Kami, Thiago y Taylor. ¿Cómo fue el proceso de construir esa química compleja y esa tensión en el set, especialmente sabiendo que sus personajes tienen un pasado tan intenso?

Alicia Falcó: Es que la química surgió muy natural, ha sido muy divertido crear los distintos vínculos que se tienen entre los personajes. Pero, es que es muy guay, desde el casting resultó siendo muy fácil y luego, pues leer el libro, analizar el guion, ensayar tal, nos ayudó a entender el trauma del pasado y sí.

Diego Vidales: El empezar de una forma tan intensa hizo que la química saliera sin necesidad de trabajar en ella, o sea, fue como si ya nos conociéramos de toda la vida, como si Fer fuera mi hermano mayor y como si Alicia fuera mi mejor amiga también de toda la vida. Y yo creo que eso fue algo muy interesante a la hora de trabajar.

Luego de haber incorporado la esencia de sus personajes y ponerse de alguna manera en sus zapatos, ¿Cómo describir la mayor fortaleza y la mayor debilidad de sus personajes?

Alicia Falcó: Yo siento que la fortaleza de mi personaje es la valentía, porque que es una chica valiente desde el inicio hasta el final, porque afronta las cosas de frente y sin miedo. En cuanto a sus debilidades, siento que podrían ser las dudas, pero también la perfección que le han impuesto de toda la vida y que va muy encaminada por su madre y los hermanos de Bianco, por supuesto, también terminan siendo su punto de quiebre.

Fernando Lindez: Yo diría que la mayor fortaleza de mi personaje es su familia, porque es evidente que deseo y haría todo por ellos sin importar las consecuencias y su mayor debilidad es Camila, sin duda, porque la está viendo desde el amor, aquel que se dio desde su niñez y que a pesar de los años sigue presente.

Diego Vidales: Diría que el fuerte o la fortaleza de Taylor es su positivismo y la forma que tiene de ver la vida a pesar de las situaciones que se van dando a lo largo de la película. En cuanto a su debilidad siento que a veces en vez de afrontar los problemas, digamos que guarda las situaciones debajo de la alfombra, no sé si esta expresión es solamente española y es algo que muchas veces lo que provoca es que acaba explotando y el pequeño Taylor debería empezar a afrontar más los problemas cuando pasan y no esconderlos y girar la cara.

Después de siete años, ¿creen que sus personajes están buscando redención, perdón o simplemente recuperar lo perdido?

Alicia Falcó: Sí, o sea en el fondo, les encantaría a los tres tirar el tiempo atrás y volver a ser los que eran, pero hay algo como de madurez que se va dando a lo largo de la película y los tres personajes que les hace enfrentarse a la realidad Intentar perdonar y superar el trauma porque no se puede volver atrás, tienen que mirar hacia delante y se quieren mucho.

¿Qué es lo que personalmente más les emociona que el público vea la película? ¿Hay algún momento que consideren que es definitivo en esta historia?

Fernando Lindez: Desde el primer momento fue una conexión muy instantánea y muy orgánica, que luego también nos ayudó mucho a la hora de trabajar como compañeros. Entonces siento que eso es lo que va a ver el público. También tenemos muchas ganas de que conozcan a los otros personajes, porque hay personajes muy interesantes que se van descubriendo y que vean a los personajes desde su versión de la niñez y como se construye la narrativa desde el pasado, entonces creo que esta historia va más allá de un triángulo amoroso.

Esa historia tiene capas y al final es lo que le da más profundidad narrativa a la película, ¿Cuál fue el momento más emocionalmente vulnerable para su personaje y cómo se prepararon para entregarse precisamente a esa cena?

Alicia Falcó: Lo bajito, sin duda, fue cuando Camilla estaba muy rota en varios momentos, pero en medio de ese dolor siento que se permite liberarse y se deja sentir. También lo último que rodamos, dentro de un coche, estuvimos tú y yo solos, entonces creo que también terminó siendo algo muy especial y que de alguna manera marca otras situaciones.

Diego Vidales: Yo diría que el momento más vulnerable de mi personaje igual puede ser en el final, justamente la última toma, que es la mirada de Taylor que tiene hacia su hermano cuando vuelve a casa y se da cuenta de que vuelve con Camila, que es una mirada donde digamos que refleja lo que está pasando en la mente de Taylor, que digamos que sabe lo que ha pasado.

Fernando Lindez: Para mí la que tuve con mi madre y la que tengo con Camila, yo creo que son escenas muy importantes para mi personaje porque se ve su lado vulnerable, se abre su herida y se ve qué hay ahí dentro, que es chico sensible y un niño herido a pesar de que siempre se muestre fuerte y que no siente muchas cosas.

Dímelo bajito representa la continuación de la colaboración entre Prime Video y Mercedes Ron, ahora conocida como The House of Ron, tras el éxito de la trilogía Culpables. Dímelo bajito se estrenará el 12 de diciembre, y Dímelo en secreto (la segunda película de la saga Dímelo) se encuentra actualmente en producción. Adicionalmente, las adaptaciones de Marfil y Ébano (la duología Enfrentados) han finalizado su rodaje y llegarán próximamente a Prime Video en más de 240 países y territorios.