El influencer ‘Pechy Player’ se suma a la carrera política y figura en la lista al Senado del Partido Conservador

En medio de los anuncios de partidos, movimientos y coaliciones políticas que definieron sus listas de cara a las elecciones legislativas de 2026, se conoció el nombre de otro influencer que buscará llegar al Congreso de la República.

Se trata de Edwin Javier Brito García, creador de contenido y zootecnista especializado en sanidad animal, más conocido en redes sociales como ‘Pechy Player’, quien hará parte de la lista cerrada al Senado del Partido Conservador.

El oriundo del municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, ganó reconocimiento en plataformas digitales gracias a su contenido humorístico y a su incursión en la música como cantante vallenato. Además, es un hincha declarado del Junior de Barranquilla, equipo al que suele referirse con frecuencia en sus publicaciones.

‘Pechy Player’ se volvió viral por su particular forma de reaccionar a temas de coyuntura nacional, utilizando un lenguaje desparpajado y cargado de expresiones propias de la región Caribe. Sus contenidos mezclan humor, vivencias personales y referencias culturales, muchas veces con doble sentido, lo que le ha permitido construir una amplia audiencia en redes sociales.

No obstante, algunas de sus publicaciones también han generado controversia. En dos ocasiones dio de qué hablar tras cuestionar públicamente al doctor Bayter por afirmar que el consumo de fritos como empanadas y papas rellenas es perjudicial para la salud, y luego de responderle a Carmiña Villegas sobre la forma “correcta” de comer un buñuelo, en un tono que se volvió viral.

El creador de contenido figura en la lista al Senado del Partido Conservador con el número 90, una plancha que lidera el exsenador y excandidato presidencial David Barguil Assis. En la lista también destaca la presidenta del partido, Nadia Blel, quien aseguró que se trata de una propuesta diversa y representativa del país.

“La lista del Partido Conservador que hoy inscribimos es una lista que representa a Colombia, porque en ella hay líderes de todas las regiones y departamentos, personas comprometidas con las realidades de sus territorios”, afirmó Blel en declaraciones recogidas por El Heraldo de Barranquilla.

Cabe recordar que a finales de marzo de 2025, ‘Pechy Player’ también estuvo en el centro del debate digital tras publicar una versión adaptada de la canción El pasado es pasado, de Wilfran Castillo e interpretada por Silvestre Dangond, en la que incluyó expresiones que generaron reacciones divididas en redes sociales.

Con este paso, el influencer se suma a la lista de figuras digitales que buscan trasladar su popularidad en redes al escenario político de cara a las elecciones de 2026.