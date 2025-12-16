Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con hombre menor que ella, ¿cuál es la diferencia de edad?

Sofía Vergara, oriunda de Barranquilla, ha trascendido fronteras para convertirse en una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel mundial.Su ascenso en Hollywood se ha caracterizado por su carisma, belleza y una representación latina que ha dejado huella en la industria. Desde su descubrimiento en una playa, su carrera ha sido meteórica, destacando su icónico papel en la serie “Modern Family” y su reciente interpretación de Griselda Blanco en la producción de Netflix, “Griselda”.

Vergara es considerada una de las latinas más influyentes en el entretenimiento, quien a sus 53 años sigue robando suspiros.Entre las últimas relaciones que se conocen de la actriz está con Justin Saliman, un médico cirujano a la que se le vinculó sentimentalmente después de su divorcio de Joe Manganiello.

Ella fue la encargada de compartir públicamente momentos con Saliman, incluso agradeciéndole por cuidarla después de una cirugía de rodilla. Sin embargo, a principios de 2025, se reportó que la relación había terminado y meses después fue vinculada con Lewis Hamilton, quien es un famoso piloto británico de Fórmula 1, la cual tuvo poca duración.

¿Quién sería la nueva pareja de Sofía Vergara?

La barranquillera le estaría dando una nueva oportunidad al amor, esto se confirmaría tras compartir una imagen en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece junto a Douglas Chabbott en un restaurante de Nueva York, sonriendo. La publicación fue acompañada por un “Te amo”.

Con este detalle, Vergara le dio fin a los creciente rumores sobre su vida sentimental, haciendo pública su relación con el empresario, quien no haría parte del mundo del entretenimiento. Uno de los detalles que llamó la atención, es la diferencia de edad, pues Sofía tiene 53 años, mientras que Douglas 39, pero esto no sería impedimento para darse una oportunidad.

Douglas Chabbott,es un empresario estadounidense, que ocupa actualmente el cargo de vicepresidente en Dasan Inc., una prestigiosa firma de joyería de lujo. Aunque su presencia en el mundo social y empresarial es notable, el ejecutivo lleva una vida fuera de los focos, a pesar de sus conexiones con varias celebridades internacionales.

¿Por qué Sofía Vergara había estado internada en el hospital?

Hace un tiempo, Vargara compartió un post desde el hospital, donde se le veía con una bata en la primera imagen y en la segunda muestra su rodilla. La foto estaba acompañada de la descripción “Its done! Round 2″, al parecer había sido intervenida su rodilla por segunda vez, si bien no ha especificado cual ha sido la complicación, tuvo que operarse de nuevo.