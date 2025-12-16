Beéle transmitirá en vivo su concierto desde el Movistar Arena tras agotar ocho fechas: conozca los detalles

El ascenso de Beéle dentro de la música urbana colombiana alcanza un nuevo hito con la confirmación de que uno de sus conciertos será transmitido en vivo desde el Movistar Arena de Bogotá, un hecho sin precedentes para el recinto y para la carrera del artista.

La transmisión, programada para el miércoles 17 de diciembre a partir de las 9:30 p. m., permitirá que seguidores de distintas regiones del país disfruten del espectáculo en tiempo real a través del Canal RCN, su aplicación oficial y las plataformas digitales de RCN Radio. Se trata de la primera vez que un concierto realizado en el Movistar Arena se emite en directo por televisión y medios digitales, ampliando el alcance del evento más allá del aforo físico.

El impacto del tour fue inmediato. La alta demanda de boletería llevó a que el equipo del artista anunciara dos fechas adicionales, los días 17 y 20 de diciembre, como respuesta al interés masivo del público. Con estas nuevas funciones, Beéle marcó un récord histórico al convertirse en el primer artista colombiano en realizar ocho conciertos completamente llenos en el mismo escenario durante un solo año, superando la marca previa de Morat, que ostentaba cinco fechas consecutivas agotadas.

Lo que inicialmente estaba planteado como una serie de presentaciones regulares en noviembre terminó por transformarse en un fenómeno cultural y mediático. La velocidad con la que se agotaron las entradas y la gran cantidad de fanáticos que no lograron acceder a los boletos impulsaron la decisión de llevar el concierto a una audiencia nacional mediante la transmisión en vivo.

En total, más de 90.000 personas asistieron a los conciertos de Beéle en el Movistar Arena a lo largo del año, una cifra que confirma el sólido vínculo del artista con su público y la fuerza de su propuesta musical dentro del panorama urbano colombiano.

Funciones adicionales, boletería agotada y una transmisión histórica desde uno de los escenarios más importantes del país consolidan a Beéle como uno de los nombres más influyentes del momento. A este panorama se suma el impacto internacional generado por su colaboración con Shakira en la nueva versión de Hips Don’t Lie, que amplificó aún más su visibilidad y reafirmó su proyección global.

¿Por qué Cara Rodríguez asistió al concierto de Beéle en Bogotá?

El artista de 23 años hizo historia al convertirse en el primer colombiano en llenar siete fechas consecutivas en el Movistar Arena. Sus presentaciones estuvieron cargadas de emotividad, no solo por el logro profesional, sino también por la presencia de amigos y familiares, incluidos sus dos hijos, quienes subieron al escenario para compartir con él algunos momentos especiales.

Precisamente, la presencia de los pequeños fue el motivo por el que Cara asistió al evento. Así lo afirmó en una entrevista con el Canal RCN: “Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder vivir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá. En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de…; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices. Si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.

Respecto a su relación actual con Beéle, la creadora de contenido se mostró tranquila y enfocada en el bienestar de sus hijos:

“Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos, sobre todo por mis hijos. Yo no tengo nada en contra de él. Por el contrario, le deseo lo más lindo del mundo y me alegra todo lo que está pasando”, comentó.