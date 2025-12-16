Alina Lozano y Jim Velásquez le dicen adiós a Colombia para aceptar jugosa oferta en reality de Estados Unidos

Para noviembre de 2023, el mundo del entretenimiento en Colombia giraba en dos nombres en concreto Alina Lozano y Jim Velásquez, pareja que se dijo sí en el altar a pesar de las críticas que les llegaron por la diferencia en edad entre ambos: 30 años. Desde aquel entonces estos ‘tortolitos’ han pasado por varios altibajos, pero siguen enalteciendo su amor, algo por lo que los tuvieron en cuenta para un reality en el exterior.

El idilio entre Jim y Alina, les ha permitido obtener varias oportunidades laborales debido a que su historia les ha permitido acumular, en conjunto, millones de seguidores en redes sociales como Instagram; plataforma en la que recientemente revelaron que aceptaron una jugosa oferta monetaria para entrar a un concurso televisivo en Univision, por encima de otros contratos que les ofrecían en el país, como en La Casa de los Famosos.

Alina Lozano y Jim Velásquez desde sus redes sociales Captura de pantalla: Instagram @jimvelasquezoficial

‘¿Apostarías por mí?’, es el nuevo programa televisivo al que entraran estos tortolitos, mismo en el que se pondrá a prueba su relación sentimental, ya que no solo tendrán que estar en encierro en un set: lo harán con otras 12 parejas; formato que no solo será transmitido, desde enero del 2026, por el canal estadounidense en mención, también por las plataformas de streaming, Unimás y Vix.

¿Quién fue el primer esposo de Alina Lozano?

Casi 20 años antes de que Jim llegara a su vida, Lozano ya había conocido las mieles del amor y estuvo casada de 2005 a 2008 con el actor cubano Mijail Mulkay, hombre con el que trajo al mundo a su único ‘retoño’, Samuel; y de quien se separó luego de que ella se enterara de que su esposo mantenía una relación extramatrimonial con Majida Issa, mujer con la que el nacido en la ‘Isla del encanto’ siguió vinculado hasta 2012.