Lotería de Boyacá: Número ganador del sorteo realizado el sábado 13 de diciembre del 2025

La Lotería de Boyacá es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia y forma parte de la vida cotidiana de muchos apostadores desde hace generaciones. Su funcionamiento combina reglas claras, transparencia en los sorteos y una estructura de premios que busca ofrecer múltiples oportunidades de ganar, convirtiéndola no solo en un juego de azar, sino también en un mecanismo que aporta recursos clave para el desarrollo social y la financiación de la salud pública.

Resultado de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre del 2025

Número ganador: 4427

Serie: 150

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar tradicionales de Colombia y funciona bajo un esquema de sorteo semanal que combina números y una serie, elementos que determinan los premios mayores y secundarios. Cada billete completo está compuesto por un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y una serie generalmente de tres cifras. Estos dos componentes son fundamentales, ya que el premio mayor solo se entrega cuando coinciden tanto el número como la serie sorteados.

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza una vez por semana, usualmente los sábados en la noche, y es transmitido por televisión y plataformas digitales para garantizar transparencia. Durante el sorteo se extraen balotas que definen el número ganador y, de manera independiente, la serie ganadora. Este procedimiento permite que existan múltiples formas de ganar, ya sea acertando el número completo con la serie, solo el número sin serie o combinaciones parciales que dan lugar a premios menores.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá ofrece una amplia estructura de premios secos y aproximaciones. Los premios secos se asignan a números específicos que son anunciados previamente y que pagan montos fijos, sin importar la serie. Por su parte, las aproximaciones premian a los números que quedan inmediatamente antes o después del número ganador, incentivando la participación al ampliar las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia.

El valor del billete y del fraccionado es otro aspecto clave de su funcionamiento. Un billete completo puede dividirse en varias fracciones, lo que permite a los jugadores adquirir solo una parte y, en caso de ganar, recibir el premio de forma proporcional. Esta modalidad hace que la Lotería de Boyacá sea accesible para diferentes presupuestos y fomenta la compra compartida entre varios apostadores.

La Lotería de Boyacá cumple una función social importante, ya que una parte significativa de los recursos que recauda se destina al sector salud del departamento y del país. De esta manera, cada sorteo no solo representa una oportunidad de ganar premios económicos, sino también una contribución directa al financiamiento de hospitales y programas de salud pública, lo que refuerza su papel como una institución con impacto social más allá del juego.