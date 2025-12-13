Shakira reveló si se arrepiente de haberle escrito “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” a Pique

Shakira atiende por videollamada entre Los Ángeles y Roma. Gafas de sol, carisma intacto y una energía que explica por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes del planeta. La cantante colombiana no solo atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, sino que también vive una etapa de profunda reflexión personal, como lo dejó ver en una reciente entrevista con Vanity Fair.

Las cifras respaldan su impacto. En Colombia, su más reciente gira generó ingresos superiores a los 155 millones de dólares, con más de 370.000 asistentes en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. En el terreno digital, su alcance es igual de arrollador: cerca de 95 millones de seguidores en Instagram, 122 millones en Facebook y 323 millones en TikTok, consolidándola como una fuerza musical y económica sin precedentes.

Uno de los momentos más emblemáticos del tour se vivió en Bogotá, en un Distrito Cultural Vive Claro completamente lleno, cuando Shakira interpretó La Pared junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, celebrando los 20 años de Fijación Oral Vol. 1 y enviando un potente mensaje de empoderamiento femenino.

El impacto de la gira también se ha sentido fuera de América Latina. La artista se convirtió en la primera latina en llenar el Bank of America Stadium de Charlotte, con cerca de 50.000 asistentes, firmando el mayor evento de apertura en Estados Unidos para un artista latino. En México, la demanda ha obligado a sumar 13 nuevas fechas, mientras que Europa y Asia ya se preparan para recibirla en 2026.

“Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio”, afirmó la barranquillera.

¿Qué dijo Shakira sobre su divorcio e última relación?

Más allá del éxito, Shakira habló con honestidad sobre las pérdidas, traiciones y dolores que ha atravesado en los últimos años. “He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta”, confesó.

“He perdido a personas a las que amaba, he vivido engaños y tristeza. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido, y todo eso me ha hecho más fuerte”, aseguró.

Cuando se le preguntó si esas heridas ya habían sanado, su respuesta fue clara: “A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida”.

Sobre uno de los versos más comentados de su carrera reciente de “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, de Music Sessions Vol. 53, Shakira fue contundente: “No me arrepiento. Es uno de los versos más logrados de mi vida”.

Hoy, sin pareja, pero rodeada de afecto, la artista reafirma su visión del amor: “Ahora mismo no tengo marido, pero tengo mucho amor. La vida quita por un lado y devuelve por otro”.

Shakira sigue rompiendo récords, llenando estadios y narrando su historia desde la música, demostrando que incluso con cicatrices, se puede seguir bailando.