Murió Casiano, cantante urbano caleño: esto se sabe de su repentino fallecimiento

La industria musical en Colombia atraviesa un momento de luto tras conocerse, en las últimas horas, la muerte del cantante urbano caleño conocido artísticamente como Casiano, también llamado Casianito. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por el artista Pirlo, quien expresó su dolor con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Descansa en paz, loco. Solo usted sabía todo, padre. La gente lo va a tener en su memoria siempre. Está difícil creerlo”, escribió Pirlo, generando una ola de reacciones entre seguidores y colegas del artista. Hasta el momento, no se han confirmado las causas de su fallecimiento.

En otro mensaje, Pirlo destacó el impacto que tuvo Casiano en su entorno y en su ciudad natal: “Tienes a la gente triste. A pesar de las diferencias y las peleas siempre estuvimos en el mismo hogar y hoy duele tener que despedirte. En nombre de tu ciudad, usted es de nosotros y eso nunca va a cambiar”.

¿Qué le pasó a Casiano?

Daniela Cuéllar Narváez, mánager de Casiano, también se pronunció con un emotivo mensaje en el que resaltó el amor del artista por la música y el trabajo que aún quedaba por compartir con el público. “Gracias por confiar en mí. Usted amaba su música y siempre seré tu mánager. Vamos a hacer todo para que tu EP salga. Tu legado seguirá”, escribió.

Los seguidores del artista inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y despedida: “Vuela alto Cassianito”, “Dios lo tenga en su gloria”, “No me lo creo aún”, “Dejaste un buen legado”, “Qué fuerte”. La incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte ha generado especulaciones en plataformas digitales, aunque ningún familiar se ha pronunciado oficialmente hasta ahora.

¿Quién era Casiano, el artista urbano de Cali?

Casiano fue un artista urbano y creador de contenido nacido en Cali, que comenzó a ganar visibilidad a través de videos musicales, desafíos virales y apariciones en medios locales. Una de las más recordadas fue su entrevista en el canal William TV, donde relató cómo creció en barrios populares de la ciudad y cómo fue construyendo su camino artístico desde muy joven.

Aunque no se conocen detalles oficiales sobre su edad o formación académica, se sabe que inició en la música urbana y el freestyle desde temprana edad, logrando consolidar una comunidad digital en constante crecimiento. Canciones como “Aquí estoy yo”, “Majin Buu”, “Tramadora”, “Clean Clean” y “Le piso la cara” marcaron una etapa clave de su proyección en la escena urbana colombiana.

La muerte de Casiano deja un vacío entre sus seguidores y en una generación de jóvenes artistas que veían en él una voz cercana, auténtica y representativa de los barrios de Cali. Su música y su historia quedan como testimonio de un talento que comenzaba a abrirse paso en la industria.