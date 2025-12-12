¿Qué efectos puede dejar 3I/ATLAS con su paso próximo por la Tierra?

3I/ATLAS es un cometa interestelar que ha viajado desde fuera de nuestro sistema solar, siendo solo el tercer objeto de este tipo en ser confirmado hasta la fecha. El nombre es una abreviatura:“3I”significa que es el tercer objeto interestelar conocido (después de Oumuamua y Borisov), y“ATLAS”se refiere al sistema de telescopios automatizados que lo descubrieron en julio de 2025.

Los astrónomos lo clasifican como cometa debido a que ha mostrado actividad cometaria (emisión de gas y polvo, formando una coma) al acercarse al Sol, y su órbita es hiperbólica (abierta), lo que confirma su origen no ligado al Sol.

Con su acercamiento a la tierra la próxima semana, ha habido vigilancia global cada vez más intensa, revelando un posible entramado de acciones discretas cuyo propósito no es únicamente entender el comportamiento anómalo de 3I/ATLAS, sino también preparar respuestas coordinadas ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.

En el centro de esta oleada de operaciones se encuentra la Agencia Espacial Europea, que puso en marcha un ejercicio de tres días en el que desplegó un arsenal completo de monitoreo conformado por telescopios terrestres y orbitales, redes de radar distribuidas en diferentes países, simuladores de trayectorias actualizados en tiempo real y estaciones de control de misión conectadas entre sí para generar modelos más precisos.

Especialistas europeos han calificado la magnitud del operativo como fuera de escala para un simulacro ordinario, lo que abrió un debate sobre la verdadera naturaleza del ejercicio y sobre si la ESA podría estar respondiendo a información que todavía no ha sido divulgada al público.

Los efectos del cometa interestelar 3I/ATLAS

Hasta el momento, expertos en el tema han revelado que el cometa no representa riesgo alguno. Su trayectoria no cruza la órbita terrestre y se mantendrá a una distancia muy amplia durante su máximo acercamiento con la tierra, pasando a unos 270 millones de kilómetros, lo suficiente para descartar cualquier impacto o interferencia física directa sobre nuestro planeta.

Si bien no habrá efecto físico, el paso del 3I/ATLAS deja información científica clave sobre la composición de la materia interestelar, como el análisis de la Estela que permiten estudiar su estructura interna y la composición de su núcleo. Un estudio químico, que ayuda a comprender cómo se comportan los cometas interestelares cuando interactúan con la radiación solar.

¿Cuándo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS?

Debido a su impresionante velocidad, el cometa envuelto en gas y polvo se acercará más a nuestro planeta el 19 de diciembre. Poco después, según la ESA (Agencia Espacial Europea), desaparecerá en las profundidades del espacio y nunca regresará.

Para los interesados en presenciar el impresionante fenómeno, a simple vista o con unos binoculares no se podrá ver, de hecho los astrónomos aficionados recientemente pudieron ver 3I/ATLAS con un telescopio mediano en el cielo matutino del este profundo. Pero según la ESA, se espera que 3I/ATLAS pierda algo de brillo, por lo que será necesario un telescopio de tamaño grande.