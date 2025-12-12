Netflix anuncia la fecha de estreno de la segunda parte de Cien Años de Soledad: ¿cuándo es?

Este jueves se cumple un año desde el estreno de la primera parte de Cien años de soledad, la serie de Netflix basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez. Para celebrar el aniversario, la plataforma anunció la fecha de lanzamiento de la segunda y última parte de la adaptación, avivando la expectativa de los espectadores en Colombia y el mundo.

La primera entrega, uno de los estrenos más importantes de finales de 2024, se mantuvo como tendencia durante buena parte de 2025 y recibió elogios de la crítica nacional e internacional. Su impacto se reflejó en los Premios Platino, donde fue una de las producciones más destacadas, y en los Emmy Internacionales, gracias a la nominación del actor Diego Vásquez en la categoría de Mejor Interpretación Masculina.

“Con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela hemos encarado la segunda y última parte que verá la luz el próximo mes de agosto de 2026”, indicó Netflix al anunciar la continuación, grabada íntegramente en Colombia.

¿Qué contará la segunda parte?

La historia retomará los hechos tras el armisticio y la firma del Tratado de Neerlandia. Aunque la guerra parece haber terminado, la paz no llegará a Macondo. Temerosos del poder del coronel Aureliano Buendía, los conservadores planearán un atentado que, por azar, traerá al pueblo a Fernanda del Carpio, una joven bogotana destinada a cambiar el rumbo de la familia Buendía. Su matrimonio con Aureliano Segundo, uno de los gemelos nacidos del bastardo Arcadio, dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, seguirá obsesionado con los manuscritos de José Arcadio Buendía y hará realidad los sueños más ambiciosos del patriarca al abrir Macondo al mundo.

La llegada del tren marcará el inicio de una nueva etapa: la entrada de la compañía bananera, cuyas decisiones desatarán una cadena de eventos que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliendo la célebre maldición de Úrsula Iguarán: “porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

La segunda parte de Cien años de soledad se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026 y una apuesta por cerrar, con fidelidad y ambición, la adaptación de una de las obras más influyentes de la literatura universal.