Iron Maiden regresa a Colombia con su ‘Run For Your Lives World Tour 2026’: fecha, boletería y todo lo que debe saber

La leyenda británica del heavy metal, Iron Maiden, confirma su esperado regreso a Colombia el domingo 11 de octubre de 2026 como parte de su ‘Run For Your Lives’ World Tour, una gira especial que celebra sus 50 años de carrera artística. El concierto tendrá lugar en el Vive Claro de Bogotá, escenario que recibirá por quinta vez a la icónica Doncella de Hierro.

Un show rediseñado con los grandes himnos de Iron Maiden

Para esta nueva visita, la banda presentará un espectáculo completamente renovado donde interpretará todos sus grandes éxitos de sus nueve primeros álbumes, una etapa que marcó la historia del metal mundial. La última vez que Iron Maiden tocó en Colombia, la agrupación agotó 45.000 entradas en pocas horas, consolidándose como uno de los actos más esperados por el público nacional.

Boletería: fechas de preventa y venta general

La organización confirmó que las entradas estarán disponibles por Ticketmaster Colombia:

Preventa Banco Falabella: Martes 16 de diciembre de 2025 , desde las 10:00 a.m.

, desde las Venta general: Jueves 18 de diciembre de 2025, desde las 10:00 a.m.

Ese mismo día, a las 2:00 p.m., los primeros 300 fans que se inscriban en ticketmaster.co podrán asistir gratuitamente a un evento de lanzamiento donde se celebrará el regreso de la banda. Allí se entregarán premios y varios asistentes podrán ganar entradas para el concierto.

The Raven Age será la banda invitada

La jornada contará con la participación especial de The Raven Age, agrupación inglesa que visitará Colombia por primera vez y que abrirá la noche con su potente sonido metal moderno.

Fechas de la gira latinoamericana

Move Concerts anunció las paradas confirmadas de Iron Maiden en Latinoamérica durante octubre de 2026:

08: Costa Rica – Estadio Nacional

Costa Rica – Estadio Nacional 11: Colombia – Vive Claro

Colombia – Vive Claro 14: Ecuador – Estadio Atahualpa

Ecuador – Estadio Atahualpa 17: Perú – Estadio Nacional

Perú – Estadio Nacional 20: Argentina – Estadio Huracán

Argentina – Estadio Huracán 25: Brasil – Allianz Parque

Brasil – Allianz Parque 31: Chile – Estadio Nacional

Iron Maiden en Bogotá 2026: un concierto imperdible para los fans del metal

Con una producción completamente rediseñada, un repertorio cargado de clásicos y un formato de celebración por sus cinco décadas de trayectoria, el regreso de Iron Maiden promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del 2026 en Colombia. Todo indica que, como en sus visitas anteriores, el público responderá masivamente para reencontrarse con una de las bandas más influyentes del heavy metal.