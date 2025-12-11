Yeferson Cossio vivió momentos de angustia tras el grave accidente automovilístico que sufrió su mamá

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más populares de Colombia y Latinoamérica, volvió a ser noticia luego de que compartiera con sus más de 55 millones de seguidores una situación que lo dejó profundamente angustiado durante el fin de semana.

El creador de contenido sorprendió a su comunidad al revelar que su mamá sufrió un accidente automovilístico, un hecho que lo tomó por sorpresa mientras se encontraba fuera de la ciudad y que lo llevó a vivir momentos de incertidumbre y temor.

Según contó el antioqueño de 31 años, estaba en Bogotá disfrutando del festival Looserville, en el que se presentaron Limp Bizkit y otras bandas, cuando recibió una alerta que le hizo pensar que algo malo estaba ocurriendo con su mamá.

Intentó comunicarse de inmediato con ella, pero los mensajes y llamadas no tuvieron respuesta, lo que incrementó su preocupación. La situación se tornó aún más emocional al coincidir con una fecha especialmente sensible para él, pues era el aniversario de la muerte de su papá, quien falleció exactamente siete años atrás y tenía la misma edad que su mamá tiene actualmente, 46 años.

Cossio relató que, en medio de esa angustia, recibió una llamada desde el celular de su madre. Sin embargo, al contestar no escuchó su voz, sino la de un agente de tránsito que le informó que ella había sufrido un accidente de tránsito. En ese instante, según afirmó, “se le vino el mundo encima”, ya que temió enfrentarse a una tragedia. El oficial le explicó que el accidente había sido grave, que el carro se volcó y que su mamá estaba muy alterada, pero que, milagrosamente, no había sufrido heridas graves. Con esa noticia, dijo, sintió que “le volvió el alma al cuerpo”.

El influenciador también compartió las imágenes del vehículo siniestrado y explicó que el accidente se originó por un microsueño mientras su mamá viajaba acompañada de su pareja. Para él, el hecho de que ambos salieran con vida fue un auténtico milagro, considerando el estado del vehículo y la violencia del impacto.

Tras relatar lo ocurrido, Cossio aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de valorar a la familia y no dar por sentado ningún momento. Señaló que, aunque ahora puede referirse al tema con algo de alivio, estuvo muy cerca de vivir una tragedia que habría marcado su vida para siempre. Concluyó invitando a su audiencia a recordar que la vida puede cambiar en un instante y que nunca se sabe cuándo una conversación o un abrazo pueden ser los últimos.