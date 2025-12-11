¿Quién es Kim Zuluaga? La historia de la aspirante que agitó las votaciones de La Casa de los Famosos 2026

Las votaciones para elegir a las nuevas integrantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 ya comenzaron y, con ellas, también surgió la primera rivalidad entre dos de las candidatas que buscan un cupo en el reality.

El programa presentó un nuevo grupo de aspirantes conformado por Tatiana Murillo, conocida como “La Barbie colombiana”; Kim Zuluaga; Gisselle Watson; Yuli Ruiz; Mila Arbeláez y Kelly García. Pero durante su aparición en el Canal RCN, la tensión se centró únicamente en Murillo y Zuluaga.

Mientras las participantes realizaban su campaña en vivo para obtener votos, surgió el inconformismo de Kim Zuluaga, quien cuestionó la equidad del proceso al notar que “La Barbie colombiana” estaba participando de manera virtual, a diferencia del resto del grupo que sí se encontraba en el estudio.

La producción explicó que la ausencia de Murillo se debía a un presunto atentado ocurrido una semana antes, razón por la que decidió salir temporalmente del país. Aunque no se conocen detalles del supuesto hecho, este motivo no convenció a Zuluaga, quien insistió en que la presencia virtual de su rival debería representar una desventaja.

¿Qué pasó entre Kim Zuluaga y la Barbie Colombiana?

Durante la transmisión, Kim también aseguró que, en caso de que Murillo realmente esté siendo víctima de amenazas, su participación podría poner en riesgo al resto de competidores:

“Si ella está pasando por un momento de amenazas, que es eso de venirnos a amenazar acá. Ella no siente responsabilidad por no cuidarse y venir a un reality… y quién quita que cometan un atentado en La casa de los famosos y sufran sus famosos favoritos. Ustedes tienen que pensar muy bien por quién votan”, expresó.

Pese a las declaraciones de Kim, “La Barbie colombiana” optó por guardar silencio y no respondió a ninguno de los comentarios en su contra. La actitud generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron el carácter de Kim.

Mientras avanza la votación, la polémica continúa alimentando la conversación digital y posicionando a ambas candidatas como protagonistas incluso antes de entrar a la competencia. La audiencia ahora espera si esta rivalidad tendrá más capítulos… o si se quedará en este primer choque.

Además de su presencia en el concurso, Kim Zuluaga no es una figura desconocida para el país. La modelo y activista transgénero se hizo viral en 2014, cuando, con tan solo 17 años, asistió al colegio INEM José Félix Restrepo de Medellín usando el uniforme femenino, acorde con su identidad de género. La institución le prohibió hacerlo, argumentando que podía ser una “mala influencia” para otros estudiantes. Ante esto, Kim interpuso una tutela para defender su derecho al libre desarrollo de la personalidad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para la comunidad trans en Colombia.