Mariana Ochoa regresa a la música con una nueva etapa personal y artística: “Hoy canto lo que vivo”

Mariana Ochoa: entre la nostalgia de OV7 y la libertad de ser solista

Mariana Ochoa, recordada por su trayectoria en La Onda Vaselina y OV7, regresó a Colombia después de 20 años para presentar su nueva faceta como solista, marcada por fusiones sonoras, historias personales y un mensaje liberador para las mujeres que, como ella, luchan día a día por sacar adelante a sus familias.

La actriz, cantante, conductora y empresaria vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras la separación de OV7 en 2023, Ochoa encontró en la música regional, pop y en sus propias vivencias un camino auténtico para reencontrarse consigo misma y con su público.

Para Mariana, la relación musical entre ambos países no es casualidad. Desde su primera visita para grabar La hija del jardinero, hace dos décadas, descubrió similitudes culturales, paisajes parecidos y, sobre todo, una afinidad sonora natural.

“Siempre hemos adoptado con cariño la música que hacen en Colombia”, recuerda. “Acá el mariachi suena fuerte, las cumbias se viven distinto y hay un público que abraza lo que hacemos en México”. Esa cercanía, dice, también ha permitido que artistas colombianos exploren el regional mexicano y que en México se veneren voces como las de Margarita, Juan Gabriel o Vicente Fernández.

Su nuevo concepto musical, que fusiona el regional mexicano con el pop, nace precisamente de esa mezcla cultural. “Vengo del pop, pero también crecí escuchando regional. Ahora estoy entregándole a la gente una versión que refleja lo que soy hoy”, dice.

Tras la gira del 30 aniversario de OV7, Mariana se dedicó a la conducción y a un programa de radio, Café Globo, donde entrevista a figuras de la música y a expertos de diferentes áreas. Ese formato no solo la llevó a conectar con nuevas historias, sino que terminó regresándola a su propia esencia: componer.

Fue entonces cuando reapareció en su vida la cantautora María Bernal, conocida por éxitos como Equivocada de Thalía. De ese reencuentro surgió El Remolino y luego La Pensión, una cumbia que narra vivencias personales como madre soltera.

La canción nació de un momento de frustración durante la pandemia, cuando enfrentó dificultades económicas y la indiferencia del padre de sus hijos ante una solicitud de apoyo. “Nos da pena hablar de eso. Pero lo vivimos muchas mujeres”, confiesa.

Bernal la alentó a transformar esa rabia en música: “Escribe desde ahí, porque muchas mujeres van a sentirse escuchadas”. Así nació La Pensión, un tema alegre en ritmo, pero poderoso en mensaje. Su recepción superó cualquier temor, no recibió críticas negativas y encontró apoyo incluso en hombres que también crían solos a sus hijos.

“Me sorprendió cuando un papá luchón se me acercó llorando y dijo que también era su historia. Eso me hizo entender que la canción tocó fibras profundas”, afirma.

El impacto de La Pensión ha sido tan grande que llevó a Mariana a promocionarse en ciudades como Miami, Las Vegas, Los Ángeles y ahora Colombia, donde retomará una relación artística que había dejado en pausa por dos décadas.

Y su conexión con el país ya está dando frutos. Hace unas semanas compuso junto a Olga Lucía Vives una bachata titulada Prueba y error, que verá la luz en 2026. “Es una canción hermosa que une generaciones y habla de reconocer todo lo que sí hacemos bien”, adelanta.

¿Qué viene para Mariana Ochoa?

La artista prepara un 2026 lleno de lanzamientos, colaboraciones y visitas constantes a Colombia. “Prometo que esta será la primera de muchas veces que regresaré”, asegura. Sueña con conocer más ciudades, trabajar con talentos locales y seguir contando historias reales a través de su música.

Mientras tanto, invita a seguirla en plataformas digitales para conocer su nueva faceta, una en la que no solo canta, sino que también abraza sus vivencias como mujer, mamá y artista.

“Hoy canto lo que vivo”, concluye. “Y si mis canciones pueden acompañar a otra mujer en sus batallas, entonces esta etapa ya valió la pena”.