Sebastián Yatra habría tenido un romance con hijo de Ricardo Montaner, así lo confesó

Las declaraciones de Ricky Montaner en el pódcast Karpa Dinner sacudieron por completo el mundo del entretenimiento hispano. El músico venezolano, hijo de Ricardo Montaner, confesó que mantuvo un romance breve con Sebastián Yatra, revelación que ha generado sorpresa, debate y una oleada de reacciones en redes sociales.

En diálogo con Valgardi, Montaner contó que la química musical que compartía con el colombiano trascendió lo profesional. “Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones, casi como hacer el amor”, afirmó el artista de 35 años. Según él, la conexión creativa y emocional entre ambos derivó en una relación sentimental que, aunque breve, dejó huella.

El cantante también explicó que, tras la ruptura, hubo un distanciamiento, pero con el tiempo pudieron reconstruir la amistad. “Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvió la amistad”, añadió, dejando claro que este episodio ocurrió mucho antes del romance de Yatra con la cantante española Aitana. “Esto no tiene nada que ver con Aitana; fue antes de eso. Creo que él quedó un poquito enamorado”, señaló.

El momento exacto de las declaraciones fue ampliamente difundido en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas reaccionaron con sorpresa ante la historia detrás de su colaboración en Ya no tiene novio (2018).

¿Cuándo es el concierto de Sebastián Yatra?

El artista describe esta nueva etapa de su carrera y el enfoque de la gira como una necesidad de reconectar: “Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, compartió Yatra.

Este enfoque subraya que el “Entre Tanta Gente Tour” trasciende la idea convencional de un concierto: cada show se concibe como una pausa necesaria para mirar, sentir y recordar la música que une al artista con su audiencia. Es un ritual donde la música, las historias compartidas y la conexión emocional se convierten en el verdadero protagonista, expandiendo el universo de su último álbum de estudio, Milagro.