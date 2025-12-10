Nueva era: Carolina López vuelve a Colombia tras consolidar su carrera internacional y anuncia nuevos proyectos

La reconocida actriz Carolina López, recordada por su papel de Yamile “Yuya” Urrego en la exitosa serie La mamá del 10 y por antagonizar la película El actor, el director y la guionista de Dago García —nominada a los Premios Iberoamericanos de Cine—, regresa a Colombia después de siete años en el exterior para iniciar una nueva etapa en su carrera artística y con el objetivo de hacer un puente entre su carrera nacional e internacional.

Durante su paso por Canadá, Miami y Los Ángeles, Carolina fortaleció su formación y amplió su espectro creativo. Fue imagen del banco CIBC en Canadá, ganó el premio a Mejor Video Cinematográfico Musical en el Canadian International Fashion Film Festival (CANIFF) y obtuvo tres galardones como MEJOR ACTRIZ en el Hollywood Blood Horror Festival 2025 y el Cinema World Fest Awards.

En su regreso, López se une a la agencia AA Management, dirigida por Juliana Tappan, con el propósito de retomar su carrera en la televisión y el cine colombiano, aportando su experiencia internacional y su versatilidad interpretativa.

“Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que esta nueva etapa será la más auténtica de mi carrera”, afirma Carolina López