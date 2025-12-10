Entretenimiento

Nueva era: Carolina López vuelve a Colombia tras consolidar su carrera internacional y anuncia nuevos proyectos

La actriz regresa a Colombia después de siete años en el exterior para iniciar una nueva etapa en su carrera artística

Carolina López
Carolina López cortesía
Por Valentina Bernal

La reconocida actriz Carolina López, recordada por su papel de Yamile “Yuya” Urrego en la exitosa serie La mamá del 10 y por antagonizar la película El actor, el director y la guionista de Dago García —nominada a los Premios Iberoamericanos de Cine—, regresa a Colombia después de siete años en el exterior para iniciar una nueva etapa en su carrera artística y con el objetivo de hacer un puente entre su carrera nacional e internacional.

Durante su paso por Canadá, Miami y Los Ángeles, Carolina fortaleció su formación y amplió su espectro creativo. Fue imagen del banco CIBC en Canadá, ganó el premio a Mejor Video Cinematográfico Musical en el Canadian International Fashion Film Festival (CANIFF) y obtuvo tres galardones como MEJOR ACTRIZ en el Hollywood Blood Horror Festival 2025 y el Cinema World Fest Awards.

En su regreso, López se une a la agencia AA Management, dirigida por Juliana Tappan, con el propósito de retomar su carrera en la televisión y el cine colombiano, aportando su experiencia internacional y su versatilidad interpretativa.

“Vuelvo con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que esta nueva etapa será la más auténtica de mi carrera”, afirma Carolina López

