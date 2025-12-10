Los Hispanos y Los Graduados se unen en un show imperdible para despedir el año

Este 20 y 21 de diciembre, Los Hispanos y Los Graduados del Loko Quintero se tomarán la tarima del Teatro Cafam con un mano a mano que promete revivir la esencia de la música tropical que ha marcado generaciones en Colombia.

Este espectáculo decembrino se convierte en una invitación para celebrar en familia, bailar y rendir homenaje a la tradición sonora que ha acompañado las festividades del país durante décadas.

Los Graduados y Los Hispanos: dos leyendas que marcaron época

Con más de cincuenta años de trayectoria, Los Graduados protagonizaron una época dorada en la música popular colombiana. Su estilo inconfundible, sus letras cargadas de cotidianidad y su capacidad para conectar con varias generaciones los han convertido en un símbolo de identidad cultural. Sus canciones siguen presentes en reuniones familiares, ferias, festivales y las clásicas noches de baile que caracterizan la Navidad colombiana.

De igual manera, Los Hispanos representan energía, sabor y permanencia. La agrupación ha sabido reinventarse sin perder la esencia que la caracteriza, manteniéndose vigente en la memoria colectiva de la música tropical latinoamericana. Su legado musical continúa conquistando públicos jóvenes y adultos por igual.

Un repertorio que celebra la memoria y la fiesta

El encuentro entre estas dos agrupaciones promete un espectáculo vibrante en el que los asistentes viajarán por los éxitos que marcaron una época. Entre los temas esperados se encuentran:

Así empezaron papá y mamá

Cariñito

Fantasía nocturna

La pelea del siglo

Tan bella y tan presumida

Será una noche para reencontrarse con las raíces musicales del país y vivir el encanto que solo la música en vivo puede transmitir.