Kany García anuncia su gira global 2026: se presentará en Bogotá, Medellín e Ibagué

La cantautora puertorriqueña Kany García anunció este martes las primeras paradas de su Kany García Tour 2026, una gira global con la que recorrerá varias ciudades de América Latina y Europa. El tour iniciará el 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, está programado para cerrar el 29 de agosto en Buenos Aires.

El anuncio llega en un momento clave para la artista, tras el lanzamiento de Tierra mía, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio. De acuerdo con el comunicado de La Buena Fortuna, la gira presentará nuevas composiciones y una propuesta musical renovada, pensada para distintos tipos de escenarios alrededor del mundo.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre esta nueva etapa artística.

En esta fase, el Kany García Tour 2026 incluye conciertos en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido. La cantante adelantó que el montaje de la gira busca ofrecer un reencuentro íntimo y potente con su público, integrando tanto su repertorio clásico como las novedades de su próximo álbum.

Se espera que en los próximos meses se anuncien nuevas fechas y países para completar el recorrido global.