El Lamborghini que Shakira regaló a un fan colombiano terminó en África: el ganador lo vendió

En noviembre de 2024, Shakira sorprendió al anunciar que regalaría el carro con el que regresó a Estados Unidos para recomponer su vida tras su ruptura con Gerard Piqué. A través de una convocatoria internacional, miles de fanáticos participaron para llevarse el vehículo que la artista había convertido en un símbolo de su resiliencia. Entre ellos estaba el diseñador ibaguereño Michael Mejía, quien terminó ganándose el anhelado auto morado gracias a un trabajo creativo que cautivó a la barranquillera.

El vehículo, un Lamborghini Urus S avaluado en 240.000 dólares (cerca de 2.000 millones de pesos colombianos), fue entregado oficialmente en diciembre de 2024 durante una transmisión del programa Despierta América, de Univisión. El modelo no era un carro cualquiera: Shakira lo había personalizado por completo, con interiores verdes y una carrocería en el icónico tono “viola nebula”, que se volvió famoso tras aparecer en el videoclip de Soltera. Además, llevaba una placa muy especial: LOBA.

El auto tenía una fuerte carga emocional para la artista, pues representaba su fuerza y su proceso de reconstrucción personal luego de la separación del padre de sus hijos. Para Michael Mejía, el premio también llegó con un apoyo adicional de 90.000 dólares para cubrir sus gastos iniciales.

Con el tiempo, sin embargo, el premio trajo consigo una serie de retos. El creador colombiano, que incluso llegó a sufrir un choque con la lujosa camioneta, confesó que mantener el vehículo era mucho más costoso de lo previsto. Un año después, decidió compartir públicamente qué había pasado con el Lamborghini.

“Hace un año me cambiaste la vida. Ganarme este premio no solo me brindó tranquilidad financiera, sino que unió aún más a mi familia. Tuve que confrontar al mundo entero opinando sobre mí y conectar con una seguridad interior profunda, y ahora más que nunca valoro la privacidad y los momentos fuera de estas pantallas”, escribió Mejía, quien recalcó que más allá del carro, lo más importante fue haber recibido el reconocimiento de Shakira: “El premio mayor fue tener tu reconocimiento como artista, te admiro, eres una Diosa y realmente ha sido un honor coincidir en esta vida contigo”.

En su mensaje, el tolimense reveló finalmente que no pudo quedarse con la camioneta y que esta terminó muy lejos de Colombia :“Tu carrito lo vendí, ahora está en muy buenas manos, nada más y nada menos que en África, Waka Waka. Gracias, mil gracias por tanto. Espero verte pronto y poder sentarnos a hablar un día sobre todo esto, sobre el arte y poder crear juntos, ese es mi sueño”, escribió.

Así, el Lamborghini que alguna vez representó el renacer de Shakira y que luego transformó la vida de un joven artista colombiano, ahora rueda por tierras africanas, cerrando un inesperado capítulo que comenzó con un gesto de generosidad y terminó convirtiéndose en una historia de desapego, crecimiento y nuevas oportunidades.