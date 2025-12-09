Astro Sol: Resultado del sorteo realizado el martes 9 de diciembre del 2025

La Lotería Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente entre quienes disfrutan combinar números con elementos astrológicos. Su dinámica sencilla, pero entretenida, ha hecho que este sorteo gane seguidores en todo el país. Antes de entrar en detalle sobre su funcionamiento, es útil entender que pertenece a la familia de juegos tipo pick, donde el jugador elige una combinación de cifras acompañada de un signo zodiacal.

Número ganador del Astro Sol jugado el 9 de diciembre del 2025

Número ganador: 9917

Signo: Piscis

El Astro Sol funciona a través de un sorteo diario en el que se extraen cuatro cifras, que conforman el número ganador, junto con un signo del zodiaco. Los participantes deben apostar seleccionando un número de cuatro, tres, dos o incluso una sola cifra, según la modalidad en la que deseen participar. Además, deben escoger uno de los 12 signos zodiacales, que será determinante para ciertos premios.

Las apuestas pueden realizarse en diferentes modalidades, como directo, combinado o zodiacal, cada una con su propio esquema de pago. Por ejemplo, el “directo” premia al jugador si acierta el número completo en el orden exacto, mientras que en apuestas como “combinado” se permite acertar las cifras en cualquier orden. El signo zodiacal también influye: si el número y el signo coinciden, los premios suelen ser superiores.

El sorteo del Astro Sol se realiza todos los días en horas de la tarde, y sus resultados se pueden consultar inmediatamente después a través de plataformas oficiales y puntos autorizados. Su atractivo radica en la posibilidad de mezclar estrategias numéricas con la elección del signo zodiacal, ofreciendo distintas oportunidades de ganar según el tipo de apuesta seleccionada.