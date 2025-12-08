Influencer encontrada muerta dentro de una maleta sufrió violencia extrema: expareja confesó el crimen

La autopsia realizada al cuerpo de Stefanie Pieper, influencer de belleza austriaca de 31 años, reveló que fue sometida a violencia extrema antes de su muerte. Las autoridades aclararon que no pueden dar más detalles mientras continúa la investigación.

Stefanie Pieper, influencer austríaca de 31 años

Hallazgo del cuerpo

El cadáver fue encontrado dentro de una maleta en un bosque de Eslovenia, luego de que su expareja confesara el crimen y proporcionara indicaciones precisas a la Policía sobre dónde buscarla.

De acuerdo a Patricia Weber, jefa adjunta de relaciones con los medios de la Fiscalía de Graz, explicó que la autopsia determinó que la joven “había sido sometida a violencia” antes de su muerte.

Stefanie Pieper, influencer austríaca de 31 años

Detenciones y pesquisa

Durante la investigación, dos familiares del acusado fueron detenidos temporalmente por posibles vínculos con el crimen, pero fueron liberados posteriormente. El principal sospechoso permanece bajo custodia mientras las autoridades recaban más pruebas.

Influencer Stefanie Pieper.

Últimos momentos de la víctima

Testigos aseguraron que la madrugada del 23 de noviembre escucharon una fuerte discusión en la casa de Pieper. Poco después, vieron al hombre salir cargando lo que parecía una alfombra, hecho que coincidió con su desaparición y el inicio de la búsqueda policial.