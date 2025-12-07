RCN confirmó nuevo integrante de La Casa de los Famosos 3; es amigo de Karen Sevillano

RCN no ha dejado ni pasar 6 meses desde el triunfo de Altafulla en ‘La Casa de los Famosos 2′ y ya le dio rienda suelta a la convocatoria para conocer a los famosos que se la disputarán para heredar la corona del cantante. Justamente en la tarde de este domingo 7 de diciembre, el canal confirmó la entrada de un nuevo participante.

Eran seis las figuras del entretenimiento que ya estaban confirmadas para lo que será la tercera temporada de este concurso de ‘Nuestra Tele’: Nicolás Arrieta, Eidevin López, Luisa Cortina, Alexa Torres, Luisa Cortina, Esteban Bernal y Lorena Altamirano; quienes se ganaron su puesto gracias a los votos del público.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Así fue el matrimonio del Negro Salas de La Casa de los Famosos, ¿qué exparticipantes fueron invitados?

A este parche se le sumó recientemente el ganador de los sufragios del séptimo grupo conformado por ‘El Sebastucho’, Maiker Smith, Erick Pabón, Ibrahim Salem, Jairo Talero y Alexander Ospina; votaciones que fueron ganadas por Maiker con el 42% de los votos, amigo cercano de la primera ganadora de este formato, Karen Sevillano, mismo que se había presentado de la siguiente manera ante el público:

“Tengo un hijo de siete años y una relación estable. Me gusta burlarme de mí mismo, me gusta hacer reír y que se rian conmigo; me gusta gesticular mucho y soy más allá de las redes. (...) Soy bastante competidor y me gusta ganar en cualquier aspecto, si votan por mí están votando por el ganador del concurso”, afirmó en su momento.

“El que tenía que ser”, “Ya puedo desactivar las alarmas que tenía cada cuatro horas para votar”, “Solo espero que RCN también meta al Sebastucho”, “Estas son las votaciones más reñidas que he visto en los últimos tiempos”, y “Ahora si no me pierdo este programa”, fueron algunas de las reacciones en redes.