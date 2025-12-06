Así cayó el Súper Astro Sol: resultado del último sorteo realizado el sábado 6 de diciembre del 2025

En Colombia es casi una tradición compartida el jugar el chance y la lotería, siendo esta una de las maneras oficiales para ganar dinero con sus números favoritos; juegos que son administrados por entes departamentales y que destinan parte de lo que recaudan al financiamiento de la salud pública. El Súper Astro Sol, es uno de los juegos de chance más tradicionales en el país, en el que no solo se puede ganar jugando la combinación numérica de su preferencia, también el premio puede aumentar si le atina a un Signo Zodiacal.

Número ganador de Súper Astro Sol del 5 de diciembre de 2025

Número ganador: en minutos...

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo: en minutos...

La lotería Super Astro Sol es un juego de azar colombiano inspirado en la astrología. Su funcionamiento se basa en apostar por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, combinando así elementos tradicionales de lotería con símbolos astrológicos. Cada apuesta participa en un sorteo que se realiza varias veces al día, lo que permite a los jugadores tener múltiples oportunidades de ganar. La dinámica principal es sencilla: el jugador elige una combinación y espera que coincida con los resultados oficiales.

Esto le puede interesar 📲🟢 >>> Dorado Tarde: Números ganadores del sorteo realizado el 5 de diciembre del 2025

En este juego, que se sortea de lunes a viernes a las 4:00 p.m, se pueden realizar diferentes tipos de apuestas. La más común es acertar el número de cuatro cifras y el signo, lo cual otorga el premio mayor. Sin embargo, también existen categorías inferiores en las que basta con acertar solo el número, los últimos dígitos o incluso combinar ciertas cifras específicas. Esta variedad de modalidades hace que el juego sea flexible y accesible para distintos presupuestos y preferencias.

Cada sorteo produce un número ganador de cuatro cifras y un signo zodiacal, los cuales determinan a los ganadores correspondientes según el tipo de apuesta realizada, que puede ir desde $500 pesos, hasta $10.000 pesos.

El Súper Astro Sol se caracteriza por sus premios atractivos y por la frecuencia de sus sorteos. Los jugadores pueden participar con anticipación o el mismo día, y los premios se reclaman de acuerdo con las reglas establecidas por las entidades operadoras. Es un juego popular porque combina la emoción de los números con el interés por la astrología, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar con una mecánica clara y directa: coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.