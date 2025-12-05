¿Ya tiene plan para velitas? Conozca las mejores opciones para disfrutar de este día navideño

Vista de la tradicional 'Noche de las Velitas' en Colombia. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Barranquilla estará en toque de queda en la tradicional "noche de velitas"

Después del exitoso encendido oficial de la Navidad en todos los malls de Parque Arauco, inicia una de las etapas más emotivas de la temporada: el momento de mantener viva la luz, la tradición y los encuentros que hacen de diciembre un mes especial para los colombianos.

7 de diciembre: Día de las Velitas, una tradición luminosa que impulsa encuentros

El Día de las Velitas es una de las celebraciones más arraigadas en Colombia. No solo marca la apertura de la temporada decembrina, sino que reúne a millones de personas alrededor de la luz, la esperanza y los deseos para el nuevo año.

Además de su simbolismo cultural y emocional, esta fecha representa uno de los momentos más importantes para el comercio. Es el inicio de la decoración navideña en los hogares, de las compras anticipadas y de la búsqueda de planes familiares seguros y memorables.

En este contexto, los centros comerciales se convierten en puntos clave de encuentro, donde tradición, compras y entretenimiento conviven naturalmente. Por eso, los malls de Parque Arauco están preparados para recibir a miles de visitantes con experiencias diseñadas para evocar la memoria y la nostalgia propias de la temporada:

Faroles, ambientación típica y activaciones familiares para disfrutar en comunidad.

Música, presentaciones y experiencias que resaltan los símbolos tradicionales de diciembre.

Escenografías y zonas fotográficas para capturar el primer gran recuerdo navideño del mes.

Promociones especiales que facilitan adelantar los regalos y detalles de Navidad.

Esta combinación convierte la noche del 7 de diciembre en una experiencia completa: emocional, cultural y comercial.

Una Navidad que continúa creando instantes de felicidad

Tras el encendido oficial, cada mall mantiene viva la atmósfera navideña con una agenda continua durante todo diciembre. Escenografías, shows, atracciones, desfiles y actividades temáticas permiten que la magia perdure día a día.

Cada centro comercial refuerza su identidad regional, integrando ritmos, expresiones y tradiciones propias de cada ciudad, logrando una Navidad cercana, diversa y profundamente emocional.

Del 16 al 23 de diciembre: Novenas que unen, convocan y reactivan la economía local

La Novena de Aguinaldos, una tradición que ha trascendido generaciones, toma un lugar protagónico en los centros comerciales Parque La Colina (Bogotá), Outlet Arauco Sopó, Parque Fabricato (Bello), Parque Arboleda (Pereira), Parque Alegra (Barranquilla) y Parque Caracolí (Bucaramanga).

Estos espacios brindarán:

Coros y agrupaciones en vivo.

Actividades infantiles que promueven la participación familiar.

Escenografías y atmósferas diseñadas para cantar y compartir.

Entornos seguros para combinar celebración, compras y experiencias navideñas.

Las novenas no solo conservan una tradición histórica, sino que impulsan encuentros, fortalecen el tejido social y dinamizan el comercio local en una de las temporadas más importantes del año.