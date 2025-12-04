Soñadores e imparables: Una jornada de arte y talento conmemora el Día Mundial de la Discapacidad

Plaza Imperial Centro Comercial se une a la conmemoración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad con un evento especial que busca visibilizar el talento, las historias y las capacidades de personas que, a través del arte y el emprendimiento, inspiran a nuestra comunidad.

Durante todo el sábado 6 de diciembre, los visitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para resaltar la inclusión y la diversidad. El evento denominado “SOÑADORES E IMPARABLES – Donde el coraje inspira y los sueños vuelan alto” contará con presentaciones musicales interpretadas por grupos conformados por personas con autismo, shows de baile protagonizados por artistas con síndrome de Down, charlas sobre la importancia de la inclusión laboral, social y el gran cierre con un desfile de modas incluyente que exaltará la belleza, autenticidad y fuerza de modelos con diversas discapacidades.

Adicionalmente, se llevará a cabo una feria de más de 30 emprendimientos, donde participarán proyectos liderados por personas con discapacidad y organizaciones aliadas, brindando un espacio para impulsar sus iniciativas y generar oportunidades reales de visibilidad y crecimiento.

Aunque la ONU, mediante la Resolución 47/3 en 1992, estableció el 3 de diciembre como un día de reflexión y acción para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, Plaza Imperial lo celebrará el fin de semana de celebración de velitas, pues es un día fundamental para crear conciencia sobre esas experiencias y fomentar una cultura de inclusión en todos los ámbitos de la vida.

En el marco de la temporada navideña y la campaña del Centro Comercial, inspirada en la magia de los globos y la unión, Plaza Imperial reafirma su compromiso con la construcción de lazos que conecten a todos por igual. Este evento busca recordar que la Navidad es también un momento para celebrar la empatía, la inclusión y los valores que nos unen como sociedad.

Con esta conmemoración, Plaza Imperial invita a la ciudadanía a participar, reconocer el talento diverso y ser parte activa de un mensaje que trasciende: cuando nos unimos, creamos un mundo más accesible, humano e inspirador para todos.

¿Dónde vivir esta experiencia?

Plaza Imperial Centro Comercial Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba (Av. Cra 104 No. 148 - 07) Bogotá - Colombia