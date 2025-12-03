K93 cumple 30 años: así nació un ícono del punk colombiano

Treinta años después de sonar en MP3 desgastados, en CDs quemados y en computadores llenos de virus por culpa de Ares, K93 sigue siendo un referente emocional y sonoro del punk colombiano. Lo que comenzó como un archivo compartido en un colegio en 1995 —un rumor que pasaba de dispositivo en dispositivo— terminó convirtiéndose en el soundtrack de una generación que encontró en la banda un escape, una rabia necesaria y una verdad sin filtro.

El origen de un mito digital antes del internet masivo

Mucho antes de que existiera Spotify o TikTok, la música viajaba de mano en mano. Así llegó “China HP”, el tema que introdujo a muchos al universo de K93: un amigo decía “le tengo este tema” y entregaba un archivo en un MP3 de pantalla azul. En ese contexto nace K93: una banda que tomó forma definitiva cuando la energía entre voz, bajo, guitarra y batería encajó con precisión. Entre 2000 y 2005, mientras otras agrupaciones desaparecían, ellos crecían, tocaban y conectaban con un público que reclamaba autenticidad.

Con el tiempo llegaron los grandes estudios y mejores herramientas, pero nunca perdieron la esencia. Como recuerda Kike Monroy, guitarrista:

“La tecnología cambia, pero nuestras influencias siguen intactas: punk, hardcore, metal, champeta y letras que nacen de lo que vivimos.”

Lealtad, familia y resistencia: la fórmula de 30 años

Hablar de K93 es hablar de una convivencia inusual en la escena: tres décadas juntos solo son posibles desde la lealtad y el tipo de tolerancia que se aprende en la vida real.

Para Daniel Díaz, baterista, el secreto ha sido siempre resolver los problemas como familia:

“K93 es un matrimonio, un estilo de vida. Lo importante es encontrar la solución para seguir juntos.”

Esa autenticidad explica por qué sus canciones han tenido impacto emocional profundo: han recibido mensajes de fans que encontraron en su música una razón para quedarse un día más. Sin buscar podios ni rankings, ellos han construido una historia desde la autogestión, la persistencia y la verdad del día a día. Así lo resume Alex Márquez, voz y bajo:

“Llegar a 30 años dentro del punk colombiano es una odisea. Esto ha sido amor, juicio y transformar la vida para sacar lo mejor.”

Un aniversario con punk, horror y ciencia ficción

Para celebrar sus 30 años, K93 prepara un show que promete ser histórico:

Dos calaveras vivientes

Guiños a Masacre en Texas

Estética tipo Mad Max

Una mezcla de punk, terror y cine de culto

K93: un legado para las nuevas generaciones del punk

Treinta años después de los cafés internet, de los MP4 de pantalla azul y de los rumores musicales que viajaban sin algoritmo, K93 quiere dejar un mensaje claro: la música honesta siempre encuentra un camino.

Su legado también es una invitación para el futuro del punk colombiano: