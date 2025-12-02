Querida actriz de ‘El Joe, la leyenda’ ahora se dedica a ser conductora de Uber en Estados Unidos

La actriz y modelo Ana Lucía Silva, recordada por su participación en producciones como El Joe, la leyenda y Allá te espero, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar Colombia y emigrar a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades que le permitieran sostener su hogar y perseguir sus sueños. Lo que no imaginaba era que, lejos de los reflectores, tendría que empezar desde cero.

En entrevista con La Red de Caracol Televisión, Silva habló sin filtros sobre el duro camino que ha recorrido desde que llegó a Miami. Su intención inicial era impulsar su carrera en el teatro, pero las puertas no se abrieron como esperaba. Con dos hijas a cargo y la presión de garantizarles estabilidad, la actriz decidió cambiar de rumbo.

“La maternidad es lo más importante para mí. Mi prioridad siempre han sido mis hijas. No podía dejar que mi carrera estuviera por encima de ellas, por eso tomé la decisión de migrar”, confesó.

Sin el éxito esperado en el mundo artístico, Silva empezó a buscar trabajos que le dieran flexibilidad para estar presente en el día a día de sus hijas. Pasó por bares y espacios nocturnos, pero la inestabilidad económica la llevó a probar algo que jamás imaginó: convertirse en conductora para plataformas digitales.

Y, paradójicamente, ahí encontró un punto de equilibrio.

“Lo que yo hacía era llevar a las niñas en la mañana al colegio, regresaba, dormía, desayunaba. Luego las recogía, les daba el almuerzo, las ayudaba, íbamos al parque. Y a las 9, cuando ya estaban dormidas, me iba a hacer carreras toda la noche”, relató.

Aunque reconoce que su vida en Miami no ha sido fácil y que enfrentó una “estrellada” al llegar, asegura que nunca ha pensado en rendirse. La fuerza para seguir la encuentra en sus hijas, especialmente en Violeta, su primogénita, quien la ha acompañado incluso en su nuevo proyecto: un pódcast que ambas acaban de lanzar.

A pesar de las dificultades, Analú mantiene viva la esperanza de volver a actuar: “Yo no sé cómo lo voy a lograr, pero voy a volver”, asegura con determinación. Mientras eso sucede, se enfoca en construir una nueva vida, lejos de los estudios de grabación, pero cerca de lo que más ama: su familia.

