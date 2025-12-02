Nío García sorprendió a los fans de J Balvin con una vibrante presentación en su concierto

El pasado sábado 29 de noviembre, Medellín vivió una noche que quedará tatuada en la historia del reggaetón: el concierto Ciudad Primavera de J Balvin. Un espectáculo monumental de siete horas en el que brillaron 26 invitados de talla mundial. Entre gigantes como 50 Cent, Maluma, Feid, Yandel, DJ Snake, Chencho Corleone, Daddy Yankee, Eladio Carrión y muchos más, hubo un nombre que encendió la ciudad con una fuerza incomparable: Nio García.

El artista puertorriqueño, una estrella indiscutible del género urbano, hizo temblar la tarima cuando tomó el escenario y desató la euforia del público con sus éxitos globales “AM” y “Te Boté”. Medellín no solo lo recibió: lo celebró, lo coreó y lo bailó hasta el cansancio. Cada movimiento, cada verso y cada gesto de Nio provocó una respuesta inmediata del público, que lo aclamó como uno de los momentos más explosivos de toda la noche.

Su conexión con Colombia no es nueva. Hace pocos meses, Nio García estuvo en el país realizando una intensa gira de medios en Bogotá, donde visitó las plataformas más importantes y dejó ver su talento, carisma y autenticidad, consolidándose como uno de los artistas internacionales más queridos por la audiencia colombiana. Su historia en la industria también es un testimonio de su disciplina y evolución: antes de convertirse en la superestrella que es hoy, Nio —quien en sus inicios era conocido como Che Robótico— destacó como bailarín de grandes figuras del género, preparando el terreno para lo que sería su ascenso imparable en la música.

Ahora, Nio García se encuentra listo para un 2026 que promete romper esquemas. El artista está trabajando en nueva música con la que buscará conquistar nuevos territorios y fortalecer aún más su impacto global. Afirma que Colombia es, junto a Puerto Rico, la cuna del reggaetón, y promete regresar con mayor frecuencia para seguir conectando con un país que vibra con su energía y que lo ha recibido como uno de los suyos.

Nio García no solo fue uno de los invitados: fue uno de los protagonistas indiscutibles de una noche histórica. Y lo que viene promete ser aún más grande.