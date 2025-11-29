Influencer bogotano celebró que su perrito superó el cáncer: Decenas de personas los felicitaron por la calle

Uno de los videos que mayor viralidad ha tenido en los últimos días en nuestro país es el del reconocido influencer Camilo Triana, quien ha dado a conocer la historia de su mascota, un perro pitbull llamado Magnus que, tristemente, había adquirido una serie de enfermedades que mantenían su estado de salud bastante crítico, entre ellas, un cáncer que preocupaba por su evolución y recuperación.

Después de una larga lucha contra estas afecciones, el animal superó sus complicaciones tras un largo tratamiento de pastillas y quimioterapias que lo mantenías en vilo a él y a su dueño, que compartió un video del momento en que el veterinario de cabecera del perrito aseguró que ya estaba libre de enfermedades y que ya había ganado la batalla con esta lamentable enfermedad que día a día cobra la vida de decenas de mascotas a nivel mundial.

Aunque eso no fue todo, pues en forma de homenaje, Camilo Triana decidió pasear por Bogotá en su carro con su mascota atrás y las ventanas abajo, además de una decoración de bombas y la frase: “Mi perro superó el cáncer”, enterneciendo a decenas de transeúntes y conductores, quienes le pitaban, lo saludaban y felicitaban por haber dejado atrás esta enfermedad, mostrando que una de las cosas que más conmueven a los seres humanos son aquellas que tienen que ver con animalitos como este, además de historias de superación.

La grabación cuenta con más de 5 millones de vistas, más de un millón de likes y miles de comentarios de personas felicitando a Magnus y Camilo, así como de muchos otros que decidieron recordar a sus mascotas fallecidas con fotos, mensajes y buenos deseos para todos los animales que estén pasando por una enfermedad como esta en todo el mundo.