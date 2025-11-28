Pipe Bueno y Edén Muñoz unen sus voces para lanzar ‘Noveno Piso’, el nuevo himno mundial del despecho

Cuando se trata de despecho hay niveles, y Pipe Bueno junto a Edén Muñoz acaban de subir hasta el más alto con el estreno de “Noveno piso”, un tema cargado de sinceridad brutal. Escrito por Edén Muñoz con la precisión emocional que lo caracteriza y coproducido con Iván Calderón. El video oficial, dirigido por Jesús Roberto Ortiz Márquez, ya está disponible en YouTube.

“Noveno Piso” no es una canción, es una caída libre por cada etapa del desamor. Inspirado en una narrativa que se ha vuelto viral en redes sociales, el tema recorre las nueve plantas emocionales que se atraviesan tras una ruptura: desde la negación (“no puede ser, seguro va a volver”), pasando por la nostalgia, el autoengaño, la borrachera imprudente, hasta llegar al último nivel: la venganza sin filtros. El nivel más alto. El noveno piso. Ese donde ya no queda nada que perder y uno dice: “Me voy a comer a quien se me ponga enfrente, por puro despecho, no más.”Esa línea no solo resume el estado emocional de la canción, también marca el tono del tema: directo, sin adornos, lleno de fuerza interpretativa. La química vocal entre Pipe y Edén es orgánica y explosiva. No hay poses, no hay medias tintas. Hay verdad. Mucha.

Este lanzamiento llega tras una intensa temporada creativa para ambos artistas. Pipe viene de colaborar con Majo Aguilar, Luis Vega y de rendir homenaje a Chalino Sánchez en “Los Chismes”. Edén, por su parte, sigue demostrando por qué es una de las mentes más prolíficas y queridas del regional actual.

“Noveno Piso” no solo conecta con quienes han vivido una ruptura. Es una pieza que pone en palabras y música lo que muchos sienten y pocos se atreven a decir. Un recordatorio de que en el amor, como en la música, a veces hay que tocar fondo para volver a subir.