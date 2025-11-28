Caloncho vuelve a Bogotá en 2026 con su gira “El tiempo es mi casa”

El cantautor mexicano Caloncho anunció su regreso a Colombia como parte de su nueva gira mundial “El tiempo es mi casa”, una de las etapas más ambiciosas y coloridas de toda su carrera. El artista se presentará en Bogotá el próximo 5 de marzo de 2026, donde ofrecerá un concierto en el Lourdes Music Hall, prometiendo un espectáculo cargado de energía, estética vibrante y nuevas canciones.

Caloncho abre una nueva era musical

Con más de una década de trayectoria, Caloncho entra en una nueva etapa creativa que irá de la mano de su próximo álbum de estudio, un proyecto que estará marcado por sonidos frescos, atmósferas luminosas y una narrativa visual más colorida que nunca. La gira El tiempo es mi casa representa el inicio de este universo renovado, en el que el artista apuesta por un concepto más grande, tanto en lo musical como en la experiencia en vivo.

“Palacama” y “Fairy Michelle”, los adelantos del nuevo disco

Como parte de este lanzamiento, Caloncho ya presentó el sencillo “Palacama”, descrito como un “regalo de amor vivo”, una canción que muestra el lado más sensible y orgánico de esta nueva etapa. Además, está a punto de estrenar “Fairy Michelle”, un tema que fusiona reggae y cumbia, y que funciona como otra ventana a la estética luminosa, juguetona y bailable que marcará su próximo álbum.

Fecha y lugar del concierto de Caloncho en Bogotá

Los fans colombianos podrán ver a Caloncho en vivo en las siguientes condiciones:

Fecha: 5 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 Ciudad: Bogotá

Bogotá Lugar: Lourdes Music Hall

Este concierto forma parte de una gira internacional que ya confirmó paradas en México, Latinoamérica y otros territorios, con ciudades como Oaxaca, Santo Domingo, León, San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Puebla, Guadalajara, Tijuana, Cancún y Mérida, además de nuevos destinos que serán anunciados próximamente.

Más de 10 años de carrera y una gira para todas las generaciones

Caloncho llega a esta nueva etapa con un respaldo de más de 10 años de carrera artística, cinco álbumes de estudio y múltiples giras internacionales que han consolidado su propuesta como una de las más frescas de la escena latinoamericana.

Su música, caracterizada por la mezcla de folk, reggae, pop y sonidos tropicales, ha logrado conectar con distintas generaciones, llevando un mensaje de sensibilidad, libertad y disfrute de la vida.