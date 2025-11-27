¿Ya tiene ruta para el concierto de Dua Lipa? Transmilenio amplió sus rutas y horarios para el show de la británica

En el marco de la estrategia Aquí sí pasa, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la capital reforzará su sistema de transporte público para garantizar un regreso seguro, accesible a los asistentes del concierto del concierto de Dua Lipa y del festival Megaland MusicFest 2025, que tendrán lugar este viernes 28 y sábado 29 de noviembre en el Estadio El Campín, localidad de Teusaquillo.

Aquí le contamos detalles de las rutas y las mejores opciones para llegar a su casa luego de estos esperados eventos del fin de semana.

¿Cuáles son las rutas para Dua Lipa en Transmilenio?

Para mejorar la movilidad en el sector durante el concierto de Dua Lipa, TransMiZonal dispondrá de 23 rutas con paraderos distribuidos estratégicamente alrededor del estadio. Los puntos clave incluyen:

Calle 63

Calle 53

Avenida NQS

Carrera 24

Esta cobertura permitirá que miles de asistentes puedan conectar fácilmente con diferentes sectores de la ciudad sin congestiones adicionales.

¿Cuáles son las rutas de Transmilenio?

TransMilenio complementará esta operación especial habilitando las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con rutas que se dirigirán a los principales portales del sistema:

Portal 80

Portal Sur

Portal Usme

Portal 20 de Julio

Portal Suba

Portal ElDorado

Portal Norte

Portal Américas

Estas rutas buscan garantizar una salida rápida y eficiente después de los conciertos, evitando aglomeraciones y reduciendo los tiempos de espera.

La entidad informó que la operación se adaptará dinámicamente según la afluencia de personas, con prioridad en la evacuación fluida y constante del público al finalizar cada evento.

Sin embargo, se aclaró que los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario, por lo que se recomienda a los usuarios planificar su recorrido con anticipación.

Con estas medidas, Bogotá busca seguir consolidándose como una ciudad preparada para grandes eventos, brindando alternativas seguras y sostenibles para miles de asistentes. Si deseas, puedo complementarla con un título, lead o versión para redes sociales.

Dua Lipa volverá a presentarse en Bogotá este 28 de noviembre con un show en el estadio El Campín, en el marco de su ‘Radical Optimism Tour’, gira con la que ha recorrido este año varios países de Europa y Latinoamérica.

Será su segunda vez en Colombia después de su concierto en 2022, ahora con una producción de mayor escala y un espectáculo renovado que refleja la estética y el sonido de su etapa musical más reciente.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Dua Lipa en Bogotá?

Las autoridades y el equipo del evento tienen prevista una jornada que iniciará desde horas de la tarde. El acceso del público se abrirá hacia las 4:00 p.m., con entradas definidas por localidad. La recomendación es llegar con suficiente anticipación para evitar largas filas y facilitar los controles de seguridad, ya que se espera una asistencia masiva en El Campín.

El show está programado para comenzar a las 7:00 p.m., aunque podría haber ligeros ajustes según la operación interna. Para garantizar una entrada organizada, habrá un despliegue coordinado entre seguridad, logística y entidades distritales. Además, se habilitaron rutas de TransMilenio y servicios zonales que permitirán llegar al estadio desde diferentes sectores de la ciudad.

En cuanto a la duración, se estima que el espectáculo se extienda por casi tres horas, tiempo en el que la artista interpretará canciones de distintas etapas de su trayectoria.

¿Qué artistas se prensentarán en el Megaland?

El concierto se realizará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos del país, donde artistas y fanáticos vibrarán al ritmo de los éxitos que dominan las plataformas musicales.

Entre los invitados confirmados para esta edición se destacan Sech, Corina Smith, Alvarito, Arcángel, Altafulla, Myke Bahía y Greeicy, quienes encenderán el escenario con sus más grandes hits y colaboraciones.