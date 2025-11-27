Vidente viral de Tiktok alertó sobre la posible muerte de un querido famosa en Colombia

El reconocido vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero volvió a generar revuelo entre sus más de 293.000 seguidores en TikTok tras compartir una inquietante predicción que advierte la posible muerte de una figura famosa en el país. Su anuncio, cargado de misterio, desató preocupación inmediata entre los usuarios de la plataforma.

Según Vásquez, se trataría de una persona con alto nivel de reconocimiento en Colombia, alguien con influencia en el medio artístico, ya sea en la actuación o en la música.“Se viene una eventualidad bastante fuerte, bastante compleja para un personaje de aquí de Colombia. Es una situación que lo puede involucrar a él y a su entorno. Es alguien importante, con seguidores y muy conocido en el país”, afirmó el vidente, sin revelar nombres.

El mensaje encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a expresar temor y a enviar mensajes de protección espiritual para la figura mencionada. En redes sociales incluso surgieron especulaciones y listas de posibles celebridades que podrían encajar con la descripción dada por Vásquez, aumentando la tensión alrededor del tema.

¿A qué se dedica Uriel Vásquez Gualtero?

Vásquez es uno de los nombres más comentados dentro del mundo paranormal en Colombia. Para muchos, es conocido por sus supuestos aciertos en predicciones sobre fenómenos naturales y fallecimientos de figuras públicas, un historial que alimenta tanto el respaldo de sus seguidores como las críticas de quienes cuestionan estas prácticas.

Su última predicción volvió a dividir opiniones, mientras algunos señalan la responsabilidad y el impacto social que pueden tener este tipo de mensajes, otros defienden la libertad de creer en sus advertencias. Lo cierto es que, una vez más, Uriel Vásquez logró situarse en el centro del debate digital y reavivar la discusión sobre la influencia de los videntes en Colombia.