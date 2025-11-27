Catalina Duque se corona Miss International: esta es la millonaria suma que recibirá la nueva reina colombiana

Este jueves 27 de noviembre, en una gala celebrada en Japón, la colombiana Catalina Duque Abréu se coronó como Miss International 2025, convirtiéndose en la cuarta representante del país en obtener este título. La antioqueña, quien llegó al certamen como una de las favoritas, logró imponerse en una final reñida frente a la candidata de Zimbabue.

Catalina había sido la ganadora del certamen de Señorita Colombia, titulo que le permite representar al país en el concurso de belleza de Miss International.

¿Cómo fue la final en la que Catalina fue coronada como Miss International?

La gala final del concurso incluyó presentaciones en traje típico, pasarela de gala y la exposición de proyectos sociales, uno de los componentes con mayor peso en la calificación, a diferencia del Miss Universe.

En este último apartado, Duque brilló por la claridad y coherencia de sus propuestas enfocadas en el trabajo comunitario y el empoderamiento femenino.

El desenlace llegó tras la intervención final ante el jurado, donde la paisa logró destacarse y asegurar la corona. La victoria desató celebraciones tanto en la delegación nacional como entre seguidores de todo el país y otras regiones de América Latina que siguieron el concurso minuto a minuto.

¿Quién es Catalina Duque, la nueva Miss International?

Nacida el 20 de septiembre de 1999 en Miami y con raíces antioqueñas, Catalina Duque Abréu es comunicadora social y ha trabajado en el sector empresarial. Además, ha participado activamente en fundaciones dedicadas a la niñez, el emprendimiento, la igualdad de género y la lucha contra el cáncer, un recorrido que fortaleció su perfil social dentro del concurso.

Esto último permitió que desde el inicio de la competencia fuese una de las favoritas, pues más allá de su belleza ha demostrado gran compromiso con el impulso de labores sociales.

Durante varias semanas, Catalina y más de 70 candidatas participaron en actividades culturales, pruebas de talento, entrevistas y espacios de inmersión en la cultura japonesa. De allí surgieron las 30 semifinalistas, luego el top 10 y finalmente el top 5, donde la colombiana aseguró su puesto hasta llegar al título máximo.

¿Qué ganó Catalina en el certamen de Señorita Colombia?

Además del reconocimiento internacional, Catalina Duque recibirá premios valorados en más de 20 millones de pesos, contratos como embajadora de diversas marcas y la oportunidad de continuar construyendo una carrera en el modelaje. También recibirá una colección exclusiva de un reconocido diseñador y un llamativo anillo de 18 quilates con 12 esmeraldas, pieza que simboliza la riqueza del país y la elegancia de la mujer colombiana.

¿Qué ganó Catalina en el Miss International?

La corona, valorada en alrededor de 10.000 dólares, seguirá siendo propiedad de la Organización Miss Reina Internacional. Por su parte, la nueva soberana obtendrá un premio en efectivo de 450.000 baht tailandeses, equivalente a unos 15.000 dólares, además de múltiples regalos de los patrocinadores y el derecho a alojarse durante su reinado en un apartamento del Woodlands Resort Pattaya.