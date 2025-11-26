La magia de Encanto se vivirá con proyección especial y orquesta sinfónica en vivo

El próximo domingo 15 de febrero, el Parque Simón Bolívar se convertirá en un teatro al aire libre para recibir a miles de familias que vibrarán con la historia de los Madrigal. La película Encanto, que conquistó al mundo con su homenaje a las tradiciones colombianas, llegará al Festival Ondas en una versión ampliada: cine en pantalla gigante + concierto sinfónico en vivo.

La Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá será la encargada de interpretar piezas icónicas como Dos Oruguitas, No se habla de Bruno, La familia Madrigal y más, en un ensamble que se presentará por primera vez en el país en este formato híbrido.

¿Se trata de una película o de un concierto? En Ondas, las dos cosas ocurren a la vez

Una de las grandes apuestas del festival es combinar lo mejor del séptimo arte con la potencia de un show musical en vivo. Los asistentes podrán disfrutar la historia de Mirabel, Antonio, Julieta, Luisa y toda la familia Madrigal mientras las canciones cobran vida con la interpretación sinfónica.

Este formato está diseñado para que grandes y pequeños canten, bailen y vivan un homenaje sonoro a la cultura nacional. Además, la estructura del teatro temporal incluye platea con silletería alta y baja, así como graderías para mayor comodidad de todos los públicos.