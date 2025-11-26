Hemos vivido engañados: ‘Cariñito’ de Rodolfo Aircardi no es una canción colombiana ¿de dónde es?

Llega diciembre y, con él, el inconfundible chucu chucu, mejor conocido como la música tropical colombiana que ha acompañado a varias generaciones y que marca el ritmo festivo de las celebraciones de fin de año. Dentro de ese repertorio hay un clásico que nunca falta en las listas de reproducción “Cariñito”, popularizada en Colombia por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos.

Sin embargo, en los últimos días la canción volvió a ser tema de conversación en redes sociales después de que Dua Lipa la interpretara en Perú durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica. Muchos usuarios reaccionaron sorprendidos al descubrir que, aunque Colombia la adoptó como un himno propio, su origen es completamente peruano.

¿Quién compuso la canción Cariñito?

“Cariñito” fue escrita en 1979 por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado García y grabada por primera vez por Los Hijos del Sol, un grupo pionero de la cumbia peruana. En su país, la canción rápidamente se convirtió en un clásico, pero su impacto trascendió fronteras.

Pese a ello, Rosado vivió toda su vida en Perú y nunca visitó muchos de los lugares donde su canción se convirtió en éxito. “Cariñito” se escuchaba con fuerza no solo en Colombia, sino también en Venezuela, Centroamérica, Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y España, territorios que él nunca pudo conocer, aunque su música sí lo hizo.

¿Y cuándo la empezó a cantar Rodolfo Aicardi?

En Colombia, el tema tomó una nueva dimensión cuando Rodolfo Aicardi y Los Hispanos grabaron su versión, dándole ese sello tropical y fiestero que terminó por consagrarlo como un infaltable de las celebraciones navideñas. Con el tiempo, “Cariñito” se integró tanto al cancionero decembrino que muchos crecieron creyendo que era, de hecho, una composición nacional.

Ahí radica parte del asombro que se evidenció en redes tras el concierto de Dua Lipa: el descubrimiento de que uno de los temas más populares de la Navidad colombiana no nació en Colombia, sino en Perú.

¿Quién era Ángel Aníbal Rosado?

Ángel Aníbal Rosado provenía de una familia de maestros, Moisés Rosado y María García. Desde joven mostró una profunda inclinación por la música: a los 15 años construyó con sus propias manos su primera guitarra, instrumento con el que comenzó a presentarse en lugares donde interpretaban música criolla peruana. Allí empezó a labrar un camino que luego diversificaría hacia la cumbia, la chicha, la salsa y hasta los valses.



