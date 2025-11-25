Regreso a casa: Sebastián Yatra anuncia sus conciertos en Bogotá y Medellín con su “Entre Tanta Gente Tour”

El aclamado cantautor colombiano Sebastián Yatra, ha confirmado su esperado regreso a Colombia al incluir a Bogotá y Medellín en su gira latinoamericana “Entre Tanta Gente Tour”. Las citas con el público colombiano están programadas para el próximo año: Bogotá: 25 de abril de 2026 en el Movistar Arena y Medellín: 26 de abril de 2026 en el Centro de Eventos La Macarena.

El artista describe esta nueva etapa de su carrera y el enfoque de la gira como una necesidad de reconectar: “Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, compartió Yatra.

Este enfoque subraya que el “Entre Tanta Gente Tour” trasciende la idea convencional de un concierto: cada show se concibe como una pausa necesaria para mirar, sentir y recordar la música que une al artista con su audiencia. Es un ritual donde la música, las historias compartidas y la conexión emocional se convierten en el verdadero protagonista, expandiendo el universo de su último álbum de estudio, Milagro.

¿Cuándo iniciará la preventa de Sebastián Yatra?

Bogotá, 25 de abril de 2026, Movistar Arena

Lunes 1 de diciembre de 2025 (10:00 a. m.) para clientes Movistar en TuBoleta (Se anunciará después de la preventa)

Medellín 26 de abril de 2026, Centro de Eventos La Macarena

Preventa, No aplica. Miércoles 3 de diciembre de 2025 (10:00 a. m.) en Taquillalive

El regreso de Yatra a los escenarios de Latinoamérica se produce tras un verano inolvidable en España, donde recorrió 16 ciudades, congregando a más de 100,000 espectadores y culminando con un cierre apoteósico en el Movistar Arena de Madrid. Ahora, el artista lleva su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera.