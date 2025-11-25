Eros Ramazzotti regresa por la puerta grande y el urbano se renueva: estos son los lanzamientos imperdibles de la semana

La escena musical latina despide el año con una avalancha de estrenos que mezclan sonidos tropicales, fusiones urbanas, colaboraciones internacionales y regresos icónicos. Desde Barranquilla hasta México, pasando por Medellín, San Salvador y Roma, estos son los lanzamientos más destacados de la semana.

JCOLL presenta “Si Te Contara”, un homenaje al Caribe moderno

El barranquillero JCOLL, con más de una década de trayectoria en la música urbana, regresa con Si Te Contara, un tema que fusiona dancehall, mambo y afro para crear un sonido fresco y tropical.El artista, que ha pasado por escenarios como el Show de las Estrellas de Jorge Barón, el Wakanda Fest y los 500 años de La Habana, describe este sencillo como una celebración a la mujer y a la alegría caribeña.Con vibras de playa y verano eterno, JCOLL reafirma su identidad artística y su compromiso con mantener viva la esencia del Caribe en el género urbano.

Miky La Sensa lanza “Only Good”, un viaje entre dancehall, reggae y reggaetón

Tras haber sido la pluma detrás de éxitos como Felices los 4 y Parecen Viernes, Miky La Sensa continúa su camino como solista con Only Good, un sencillo cargado de buena vibra, sensualidad y flow caribeño.La canción mezcla spanglish, criollo y jerga dancehall, entregando un sonido global que invita a disfrutar y dejar que lo positivo fluya.Con este lanzamiento, el productor y compositor nominado al Latin Grammy reafirma su versatilidad y su visión internacional.

Teo y Gera MX se unen en “Abstinencia”, un relato íntimo entre amor y nostalgia

El colombiano Teo y el rapero mexicano Gera MX presentan Abstinencia, un tema que mezcla sensibilidad, vulnerabilidad y la cadencia del urbano latino.Con la frase “ya no sé si esto es despecho, que de repente el vallenato ya empezó a gustarme”, la canción retrata la imposibilidad de soltar un amor que marcó profundamente.El video, grabado en Medellín, acompaña con imágenes íntimas y atmosféricas este viaje emocional.

Venesti y Mike Bahía conquistan el #1 de Billboard con “Difícile”

Estrenada en agosto, Difícile alcanza el puesto número uno en la lista Billboard Latin Airplay.Con más de 8,24 millones de reproducciones en audiencia estadounidense, la colaboración se consolida como uno de los grandes éxitos latinos del año.Su estilo afropop y la unión de ambas voces han conectado de inmediato con los oyentes, confirmando el ascenso de Venesti y la solidez de Mike Bahía.

Elkno sorprende con “Mi Infierno, Mi Cielo”, junto a Los Money Makers

Para cerrar el 2025, Elkno estrena Mi Infierno, Mi Cielo, un reguetón suave y sensual sobre los amores pasajeros que terminan siendo inolvidables.Tras el éxito viral de Poesía Moderna – Remix, el artista continúa construyendo una carrera sólida dentro del urbano colombiano.El tema recupera la esencia de su hit Comerte a Besos, que acumuló más de 10 millones de reproducciones y fue tendencia en redes sociales.

Daniela Gaudete transforma la experiencia migrante en salsa dura con “American Dream”

La artista colombiana Daniela Gaudete presenta American Dream, un poderoso relato musical sobre la vida del migrante.Con siete años vividos en Estados Unidos, Daniela convierte su experiencia en una pieza de salsa dura inspirada en el sonido setentero.Producida por Camilo Patiño y Roberto Restrepo, el tema mezcla humor, nostalgia y resistencia, invitando a bailar incluso aquello que duele.

Alaria debuta con “Heridas Anteriores”, una balada pop intensa y sofisticada

La salvadoreña Alaria entra al panorama del pop latino con una propuesta elegante y emocional.Heridas Anteriores explora la vulnerabilidad desde una estética noir, posicionando a la artista como una de las voces más prometedoras del género.Su música celebra la autenticidad y reivindica la sensibilidad como una forma de poder.

Eros Ramazzotti regresa con “Una Historia Importante” junto a Alicia Keys

Tras tres años sin proyecto discográfico, Eros Ramazzotti estrena Una Historia Importante en versiones italiana y española.El primer sencillo promocional es La Aurora, reinterpretado junto a Alicia Keys, quien produce la nueva versión y fusiona su voz con la del icónico cantante italiano.Esta colaboración ilumina nuevamente uno de los temas más íntimos del repertorio de Ramazzotti, marcando un regreso monumental.